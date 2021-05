L’écho à l’appel des beaux jours : terrasse, volet, portail… Préparer, restaurer, transformer, embellir… Faire les bons diagnostics et les bons choix de protection, garantir la pérennité des supports ! Remettre à neuf une porte de garage, restaurer une terrasse… Des solutions pour chaque situation avec la gamme Owatrol®

AQUANETT® - NET-TROL® - AQUADECKS®

Évasion avec vue sur le bleu du ciel, liberté, bientôt retrouvée ! Balcon, terrasse, jardin, la pleine saison de la vie en extérieur démarre et avec elle la révision et le diagnostic indispensable de tous les supports de nos zones libres !



Lorsque le bois a remporté l’habillage de ces ouvrages, il faut impérativement adopter les bonnes méthodes si l’on souhaite le faire durer et garder son bel aspect authentique, chaleureux et convivial. Soumis aux agressions extérieures, soleil, pluie, pollution, passages répétés, le bois travaille, grise sous les UV, subit les variations hygrométriques, gonfle et se rétracte et peut se fendiller ou s’écailler en fonction de sa protection antérieure et de son exposition. Pour y remédier et éviter ces désagréments, 2 maîtres mots : remettre à neuf et protéger.



Bien entendu la première étape consiste à travailler sur un support propre : toujours nettoyer avant de protéger !



Dépendant de l’état du support il faudra :

Dégriser, c’est-à-dire redonner son éclat à un bois gris et terni aux intempéries.

Déshuiler, c’est-à-dire désencrasser un bois noirci avec huiles ayant cuit au soleil.

Décaper, c’est-à-dire se débarrasser d’une ancienne protection incrustée dans le bois.

Une fois cette étape accomplie, il ne reste plus qu’à protéger ! Plusieurs solutions s’offrent aux supports : une huile ou une lasure pour les bardages, un saturateur pour les bardages et les terrasses. Les gammes bois d’Owatrol® privilégient les saturateurs qui grâce à leurs qualités d’imprégnation pénètrent au cœur du bois pour diffuser leurs agents protecteurs sans laisser de film en surface permettant de protéger durablement et d’éviter les risques d’écaillement.

Rénovation /protection : mode d’emploi sur 2 chantiers avec les solutions d’Owatrol®

Zoom : restauration d'une terrasse en ipé en 3 étapes :

Analyse : Cette terrasse en Ipé est restée 4 ans sans protection aux intempéries : soleil, pluie, air ambiant marin, et pollution. Le bois s’est fortement encrassé au fil des ans et au moment de la rénovation, même sans protection antérieure, il fallait nettoyer en profondeur afin de récupérer l’état d’origine. Certaines parties très exposées avaient vraiment noircies et ne pouvaient être récupérées avec un dégriseur : déshuiler pour désencrasser efficacement était la solution.

Action nettoyage : Après avoir nettoyé la terrasse en profondeur avec AQUANETT® puis neutralisé et éclairci le bois avec du NET-TROL®, elle était comme neuve, prête à recevoir une protection finale.

Finition : Afin de garantir une protection optimale l'équipe d'Owatrol® a conseillé l'AQUADECKS® (teinte miel) un saturateur phase aqueuse qui a la propriété de s'appliquer sur toutes les essences et en particulier, grâce à son excellent pouvoir d'imprégnation, sur les bois exotiques difficiles à protéger car durs et denses.

Zoom : rénovation d'une porte de garage en canadian red cedar en 3 étapes :

Analyse : L’ancienne f inition appliquée 1 an avant sur cette porte n’était pas incrustée et avait commencé à disparaître. De plus l’exposition nord avait limité l’exposition aux UV à l’exception du bas de la porte assez noircie, donc le support n’était pas trop difficile à récupérer et l’utilisation d’un déshuileur pour désencrasser et dissoudre les graisses suffisait.

Action nettoyage : Après avoir déshuilé avec AQUANETT® pour obtenir un bois propre, on a procédé à la phase de stabilisation du support avec du NET-TROL® qui permet aussi d'éclaircir le bois avant de le protéger.

Finition : Comme pour la terrasse en Ipé, l'équipe d'Owatrol® a conseillé l'AQUADECKS® (teinte teck) pour ses qualités d'imprégnation et son excellente résistance aux UV afin de garantir une durabilité optimale pour cet ouvrage soumis à des conditions climatiques assez rudes (très chaud l'été, froid l'hiver, soleil fort et air ambiant marin).

À savoir :

Pourquoi faut-il toujours stabiliser le bois après avoir décapé ou déshuilé ? À l’issue de ces opérations, le PH du bois change et la finition appliquée ensuite s’écaillera à la première pluie. NET-TROL® permet ainsi de stabiliser le bois et également de l’éclaircir encore un peu plus avant l’application de la protection.



Focus AQUADECKS® : un concentré d'efficacité dans un saturateur universel compatible avec tous les bois !

Des résines de haute qualité et une résistance accrue aux UV qui empêchent le bois de grisailler dans le temps.

Des huiles combinées aux résines qui imprègnent en profondeur et protègent durablement de l’intérieur sans laisser de film en surface limitant ainsi fortement les risques d’écaillement.

Le plus : des particules hydrophobes qui réduisent nettement les effets néfastes de l’eau sur le bois évitant ainsi aux lames de craquer sous les effets de variations hygrométriques et des agents oléophobes qui empêchent les particules de gras de s’accrocher et permettent au support de mieux résister aux taches et celles de gras en particulier.



Last but not least : l’effet vaccin « saturateur Owatrol® » ! - Une fois dans le support, le bois garde dans la masse la carte mémoire du saturateur permettant une maintenance simple et facilitée avec une seule passe.

DÉSHUILER, STABILISER, SATURER :

LES RÉPONSES D’OWATROL® POUR RÉNOVER, EMBELLIR, PROTÉGER DURABLEMENT.



AQUANETT®, NET-TROL® LE DUO RÉNOVATION + AQUADECKS® LE SATURATEUR TOUT TERRAIN D’OWATROL® !

