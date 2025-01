La terrasse en bois d’une maison individuelle s’est effondrée dans la soirée du 17 janvier à Bois-Guillaume, en Seine-Maritime. La structure n’aurait pas supporté le poids de la trentaine de personnes qui s’y trouvaient. Le bilan est de onze blessés, dont un grave.

Une soirée lycéenne a viré au drame le 17 janvier dernier à Bois-Guillaume, au Nord-Est de Rouen. L’effondrement de la terrasse en bois d’une maison individuelle, située dans cette commune de Seine-Maritime, a fait onze blessés, dont un grave. La structure n’aurait pas supporté la charge imposée par la trentaine d’individus qui s’y trouvaient, comme l’a déclaré à l’AFP Pierre Gérard, procureur-adjoint de la République de Rouen.

Une chute d'environ 3 mètres

D’après le Service départemental d’incendie et de secours de Seine-Maritime (SDIS 76), l’accident a entraîné la mobilisation de 61 sapeurs-pompiers et 14 engins. La police s’est également rendue sur les lieux, avec en plus le déploiement d’une structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR).

Après avoir chuté « d’environ trois mètres », comme l’a rapporté le SDIS 76 à la presse, les différents blessés ont été évacués vers les différents hôpitaux du secteur.

« L’enquête est diligentée dans le cadre des dispositions de l’article 74 du Code de procédure pénale relatives à la découverte d’une personne grièvement blessée dont l’origine des blessures est suspecte », a ajouté M. Gérard.

Ce drame rappelle peu ou prou celui de l’effondrement d’un balcon à Angers en 2016, survenu aussi à l’occasion d’une fête. À l’époque, l’accident avait précipité 18 personnes dans le vide, et entraîné la mort de quatre jeunes âgés de 18 à 25 ans.

Jérémy Leduc (avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock