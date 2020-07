Pour répondre aux nouvelles attentes et aux besoins croissants en matière de rafraîchissement et de climatisation, Viessmann lance une nouvelle pompe à chaleur air/air : la Vitoclima 200-S.

Des performances maximales pour un confort optimal

Une pompe à chaleur air/air réversible (ou « PAC ») est une option intéressante pour répondre de façon efficace aux besoins contemporains. En effet, avec le réchauffement climatique, il devient presque aussi important de pouvoir se rafraîchir en été que de se chauffer en hiver. L’installation d’un climatiseur (comme la PAC air/air Vitoclima 200-S) est une façon fiable de répondre à ce besoin. Le dispositif associe une unité intérieure et une unité extérieure pour offrir une alternative performante aux chauffages et climatisations électriques, très gourmands en électricité.



Grâce au gaz réfrigérant R32, la Vitoclima 200-S de Viessmann offre d’excellentes performances en matière d’efficacité et de silence, tout en ayant un design élégant. Aujourd’hui, les particuliers ne souhaitent pas seulement des solutions qui améliorent leur confort, ils sont aussi à la recherche de technologies qui vont leur permettre de réaliser des économies, tout en prenant soin de la planète. Un aspect sur lequel la Vitoclima 200-S tire son épingle du jeu, puisqu’elle permet de réduire les rejets de CO2, grâce à une maîtrise mieux contrôlée des dépenses énergétiques, tout au long de l’année.



Les volets de la PAC air/air réversible Vitoclima 200-S de Viessmann effectuent un balayage d’air horizontal et vertical, ce qui permet un brassage homogène dans toute la pièce. La sensation de confort des habitants est accrue et ils ont la possibilité de basculer le fonctionnement en mode silencieux « Quiet » pour profiter d’un environnement calme, à la température parfaite.

Une gestion facile et connectée

Équipée d’une connexion Wi-Fi intégrée, la Vitoclima 200-S peut être gérée à distance. Il est ainsi possible de définir des créneaux horaires pour la climatisation et la température de confort souhaitée. Directement pilotable depuis un smartphone, cette dimension connectée est un paramètre important, à l’heure de la smart home. Pour encore plus de finesse dans les paramètres de réglage, cette application est complétée par une télécommande qui sert aussi de sonde d’ambiance grâce à sa fonction « I feel ». En mode « I feel », la télécommande envoie les informations de température en continu à l’unité intérieure pour ajuster sa puissance.



Pour plus de confort et d’économies d’énergie, le mode Nuit permet le maintien de la température de consigne pendant la première heure afin de garantir une parfaite qualité d’endormissement. Ce mode autorise ensuite pendant la nuit une température de consigne augmentée (ou réduite en mode chauffage) afin de réaliser des économies d’énergie concrètes, sans nuire au confort des habitants.

Un entretien facilité pour une solution durable

Tout a été pensé pour que l’entretien de la Vitoclima 200-S soit facile et que l’appareil dure le plus longtemps possible. En mode chaud, elle possède un algorithme de dégivrage intelligent de la batterie extérieure, ce qui permet de ne dégivrer que lorsque c’est nécessaire. Elle est également équipée d’une fonction nettoyage automatique : lorsque l’appareil est éteint, le ventilateur transversal souffle de l’air à l’intérieur de l’unité intérieure pour la garder sèche et propre.



Le couvercle de la Vitoclima 200-S est amovible et nettoyable et son filtre est lavable : autant de garanties quant à la capacité d’action des occupants sur la longévité de leur appareil.

