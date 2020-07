Fort de 25 sociétés de production et 10 600 salariés, le groupe Viessmann s'impose comme l'un des plus grands fabricants d'appareils de chauffage en Europe et dans le monde.



En France, Viessmann dispose d'une unité de production à Faulquemont (Moselle) installée sur 60 000 m² et emploie plus de 550 salariés.



La commercialisation de la marque Viessmann s'effectue exclusivement par le réseau professionnel et s'appuie sur 9 agences Viessmann (Faulquemont, Paris, Lille, Strasbourg, Lyon, Poitiers, Toulouse, Rennes, Aix en Provence). Choisir une solution Viessmann, c'est opter pour un haut niveau de qualité et de confort, pour longtemps !



Spécialité(s) :

chaudières au sol ou murales

chaudière fioul ou gaz, acier et/ou fonte

chaudières condensation

chaudières de grande puissance, jusqu'à 116 MW

chaudières vapeur

chaudières biomasse, jusqu'à 13 MW

brûleurs, régulations

ballons d'eau chaude sanitaire

capteurs solaires

pompes à chaleur