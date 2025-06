Parcours en autonomie RENO REGLO « Les clés des devis, factures et de la relation client »

Parcours pédagogique en ligne, gratuit et en autonomie, RENO REGLO donne aux professionnels du bâtiment disposant ou visant le signe RGE, les clés pour gérer les relations avec leurs clients dans le cadre des travaux de rénovation énergétique, et produire des devis et factures conformes, notamment pour l'obtention des aides financières.