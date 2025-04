FEEBAT annonce le lancement de Réno Perf, un parcours de formation portant sur la qualité des travaux de rénovation énergétique, et qui remplacera le module Rénove à compter du 1er octobre 2025. Le point sur ce nouveau dispositif avec Catherine Gillet, pilote du programme.

Pouvez-vous nous présenter Réno Perf ? À quels besoins répond ce nouveau parcours de formation ?

Catherine Gillet : Réno Perf, c'est un projet de longue date. En 2018, l'État a lancé une réflexion globale sur la réforme du dispositif RGE. Cela a notamment conduit à l'évolution des catégories de travaux et des nomenclatures des organismes de qualification.

Ce sont des travaux qui ont été conduits avec l'ensemble de la filière. Et dans le cadre de cette réforme du dispositif, l'instance partenariale RGE a confié au programme FEEBAT un mandat pour travailler sur des propositions en termes d'évolution des connaissances et des formations des responsables techniques RGE, pour les catégories de travaux hors énergies renouvelables.

Donc nous avons contribué aux travaux et fait des propositions sur la révision des connaissances et des contenus de formation. Les travaux de l'ensemble de la filière ont conduit aux arrêtés qui sont parus le 17 mars 2025, qui refixent les cahiers des charges de formations et les connaissances attendues du responsable technique RGE.

FEEBAT adapte donc son offre de formation en conséquence. Cela se traduit par une disparition du module Rénove sur 3 jours à partir de fin septembre 2025, et par une nouvelle offre de formation avec dix formations : une formation transverse, qui est valable pour toutes les catégories de travaux (hors énergies renouvelables), et neuf formations spécifiques qui dépendent des catégories de travaux concernées.

Quelle est la durée de ces formations ?

Catherine Gillet : Ce sont des formations qui seront plus courtes. La formation transverse fait réglementairement 7 heures, et les autres formations font entre une demi-journée et une journée. Après, si le professionnel veut avoir une vision complète, il fait à la fois la formation transverse et les formations spécifiques.

On passe d'une formation de 3 jours qui était vue comme généraliste et pas assez appliquée à des cas pour les professionnels, à des formations transversales, que ce soit sur les acteurs de la rénovation énergétique, le marché de la rénovation énergétique, les aides financières etc., et ensuite des formations spécifiques qui vont rentrer thématique par thématique sur les non-conformités observées lors des chantiers RGE et CEE. Et ensuite les guides, les bonnes pratiques, les outils qui permettent aux professionnels d'éviter justement ces écarts et ces risques de pathologie.

On a une pédagogie un peu inversée, c'est-à-dire qu'on part du mauvais exemple, des contre-exemples, des anomalies, et on pousse les bonnes pratiques ensuite.

Les formations se feront-elles en présentiel ou en distanciel ?

Catherine Gillet : Les contenus de formation ont été faits pour être dispensés en présentiel par un formateur ou en distanciel par un formateur. Les deux formats sont donc possibles.

Et il y a juste « émetteurs et chaudières » qui présentent une particularité, puisque la réglementation permet qu'il soit uniquement fait en distanciel sans formateur. Et donc, dans l'offre de formation FEEBAT, ce sera bien en distanciel sans formateur, sur une demi-journée.

Ces formations s’adressent-elles uniquement aux professionnels qualifiés RGE ?

Catherine Gillet : Non, c’est justement là l’intérêt. Cette formation-là, effectivement, elle s'adosse ou elle est en lien avec la réglementation RGE, mais elle ne vise pas que le responsable technique ou celui qui veut le devenir pour le RGE. Elle vise aussi tous les professionnels qui veulent monter en compétences, indépendamment du RGE. Cela peut être aussi pour une remise à niveau. Ces formations sont vraiment pensées largement pour tous les professionnels qui veulent travailler sur la qualité des travaux de rénovation énergétique.

Ce parcours de formation est donc personnalisable en fonction des besoins ?

Catherine Gillet : Oui, sur Internet, dès que les premiers organismes de formation auront été agréés et habilités, on aura un test de positionnement qui sera disponible, et le professionnel - en répondant à des questions par thématique - pourra voir le parcours de formation qu'on lui préconise. C'est en ce sens-là que le parcours est personnalisable parce qu'effectivement, on va aiguiller le professionnel dans cette nouvelle offre de formation. C'est le test de positionnement qui fait office d'orientation.

Qu’obtient le professionnel à la fin de la formation ?

Catherine Gillet : Il y a toujours une attestation de suivi de formation et ensuite les organismes de formation sont obligés des évaluations de fin de formation. Cela peut être le QCM RGE par exemple.

Quel est le bilan et les perspectives de FEEBAT en 2025 ?

Catherine Gillet : Le point important du bilan 2024, ça a été la sortie du module Réno Réglo. C’est un module très utile pour les professionnels puisque c'est quand même toute la conformité des devis, factures et de la relation client, donc les conditions générales de ventes, pratiques trompeuses, démarchage téléphonique ,etc. Aujourd’hui, il y a près de 1 500 personnes qui ont un compte dans Réno Réglo et qui sont en train de faire le parcours.

On a travaillé sur ce parcours avec la DGCCRF, donc la répression des fraudes, le ministère du Logement, la CAPEB, la FFB, l'ANAH, la DGEC pour les CEE, et toutes les entités référentes ont structuré l'information essentielle pour les professionnels du bâtiment.

Pour cet été, il y aura bientôt des sessions en présentielles sur ce parcours, avec des formateurs qui expliciteront les mêmes thématiques, mais avec d'autres activités un peu plus ludiques.

Nous avons également un module en préparation sur l'entretien des pompes à chaleur. On vient de passer la session pilote avec des professionnels qui ont adoré la manière dont le module était structuré, avec une partie en distanciel et en présentiel. C'est un module qu'on devrait normalement lancer à l'été également.

Propos recueillis par Claire Lemonnier

Photo de une : Anothervision.fr