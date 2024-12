Feebat : plus de 20 000 personnes formées en 2 ans

En cette fin d’année, Feebat dresse le bilan chiffré de ses formations. En 2 ans, plus de 20 000 personnes auraient été formées, dont 15 000 professionnels du bâtiment et 6 000 enseignants.

Feebat dévoile son bilan chiffré de ces deux dernières années. Selon ses chiffres, plus de 15 000 professionnels du bâtiment et de la maîtrise d’œuvre ont été formés via Feebat durant cette période.

Dans le détail, 13 500 personnes auraient été formées dans le secteur du bâtiment (dont 6 500 pour les formations sur les énergies renouvelables) et 1 100 architectes et maîtres d’œuvre.

Parmi les modules les plus plébiscités : le programme RENOVE « Devenir Responsable technique en rénovation énergétique de logements », « La pompe à chaleur en habitat individuel », ou encore « DynaMOE 1 ».

En septembre dernier, Feebat a également lancé « Réno Réglo », pour aider les professionnels du bâtiment à mieux gérer les relations avec leurs clients avant, pendant et après des travaux de rénovation énergétique. L’organisme souligne que ce programme a déjà rencontré un vif engouement, avec plus de 500 demandes.

Côté enseignants, près de 6 000 ont été formés, qu’ils travaillent en lycée, CFA, ou en école d’architecture.

Géographiquement, les régions les plus dynamiques sont les Hauts-de-France et l’Île-de-France, avec respectivement 792 et 790 enseignants formés. À l’inverse, la Normandie, la Corse, et la Bretagne enregistrent les plus faibles taux en France métropolitaine, allant de 10 à 85 enseignants formés.

De nouveaux modules en cours de déploiement

En termes d’offre de formation, Feebat rappelle que de nouveaux modules sont en cours de déploiement. C’est notamment le cas des deux modules « Les enjeux de la rénovation énergétique » et « Les principes de la performance énergétique ».

Le module « Le diagnostic de la rénovation énergétique » aurait quant à lui été finalisé et les premiers organismes de formation seraient en cours d’habilitation pour le déployer.

Enfin, le module « La conception des programmes de travaux de rénovation » est en cours de finalisation, et celui sur « La réalisation des programmes de rénovation » doit être conçu durant l’année 2025.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock