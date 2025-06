En visite à Paris dans le cadre de son tour de France des CRHH, Valérie Létard, ministre chargée du Logement, a acté le lancement du tout premier plan territorial francilien de relance du logement. Objectif : redonner une dynamique à la production de logements sociaux, répondre aux besoins des plus modestes et accompagner la transition écologique.

Lors du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) d’Île-de-France ce 25 juin, la ministre a officialisé la réception d’un plan opérationnel conçu par la DRIHL. Ce document, inédit à l’échelle régionale, concrétise les ambitions du Schéma régional de l’habitat et de l’hébergement (SRHH) 2024-2030, adopté en avril dernier.

Un plan régional structuré autour de 4 priorités

« Ce plan est le fruit d’un travail collectif, mené avec sérieux et détermination », a affirmé Valérie Létard, saluant la qualité du dialogue entre l’État, les collectivités locales et les opérateurs du logement.

Structuré autour de quatre axes majeurs, le plan entend relancer la construction de logements sociaux à partir de nouveaux gisements fonciers – notamment les bureaux vacants et les friches –, soutenir les collectivités locales avec des outils d’ingénierie renforcés, développer des logements adaptés aux jeunes et aux personnes précaires, et faciliter les parcours résidentiels grâce à la rénovation et à la remise sur le marché de logements vacants.

« Dans ce domaine, aucun acteur ne peut agir seul. C’est bien notre coordination qui fait la force de l’action publique », a-t-elle souligné, insistant sur l’importance de la « territorialisation » des politiques du logement.

Objectifs ambitieux et méthode partenariale

Le plan francilien prévoit la création de 31 500 logements sociaux dès 2025, dont 4 800 logements étudiants – avec une part importante de logements sociaux (3 800). L’effort porte également sur les publics les plus modestes, avec un objectif de 38 % de PLAI (prêt locatif aidé d’intégration) dans les agréments.

Valérie Létard a rappelé que ces ambitions seront soutenues par des mesures décidées au niveau national : « La baisse du taux du Livret A, la généralisation du dispositif "Seconde Vie", l’extension du prêt à taux zéro à l’ensemble du territoire et la baisse de la réduction de loyer de solidarité sont autant de leviers activés pour accélérer ».

Elle a également tenu à souligner la dimension sociale de ce plan : « Si nous nous mobilisons ainsi, c’est parce que l’enjeu est essentiel : garantir des réponses concrètes aux ménages les plus modestes, à ceux qui attendent un logement depuis trop longtemps ».

Enfin, la ministre a insisté sur le caractère évolutif du dispositif : « Ce plan territorial permet de structurer notre action pour y parvenir, de manière opérationnelle et adaptée aux réalités franciliennes. Il fera l’objet d’un suivi précis, avec une mise à jour prévue dès 2026 ».

Avec ce plan, le gouvernement entend apporter une réponse à la crise du logement en Île-de-France, région particulièrement touchée par la pénurie de logements sociaux, en s’appuyant sur une méthode fondée sur la co-construction et l’adaptation locale.

Par Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock