Le groupe Atlantic enrichit son offre thermique avec des solutions innovantes, mêlant confort d'été, économies d'énergie et amélioration du DPE. Du Shogun Navizone à la PAC hybride Hybea, son catalogue 2024-2025 illustre un positionnement multi-équipements et multi-énergies assumé.

Si le confort d'été reste le premier critère de choix des pompes à chaleur (PAC) Air/Air parmi les clients du groupe Atlantic. Le fabricant relève deux autres priorités : les économies d'énergie et l'amélioration du diagnostic de performance énergétique.

Des enjeux au cœur de ses nouvelles solutions thermiques. Certaines sont proposées dès aujourd'hui. D'autres seront commercialisées entre cet été et fin 2025.

Mais le catalogue entier conforte le positionnement multi-équipements et multi-énergies de la marque.

Vers une gestion plus intuitive de la ventilation

Commençons déjà avec la nouvelle version de Shogun Navizone, déjà commercialisée. Le système de régulation tend à unir PAC Air/Air réversible et régulation de température. Retravaillée, la solution cherche à devenir « plus design, plus intuitive, plus connectée ». La télécommande Navizone vise une régulation pièce par pièce, sa précision allant jusqu’à 0,1 °C.

Différents modes sont possibles : chauffage, climatisation, brassage d’air – pour une « meilleure homogénéisation » de la qualité de l’air et de la température – voire la déshumidification. L’accessoire Zone+ Navizone permet un pilotage sur huit zones. Le nouvel ensemble de reprise ER line a été modifié pour être plus facile à installer.

Le système Shogun Navizone - Crédit photo : V.K

Autre point souligné par Vanessa Fournet, directrice Marketing Clients et Communication Climatisation et Traitement de l'air : le Shogun Navizone est une solution « tout en un » de l'avant-vente à l’après-vente, avec un seul interlocuteur. « Et ça c'est une force à la fois pour les installateurs et pour le client final », commente-telle.

Vendue depuis octobre 2024, la VMC simple-flux Hygrogénius a récemment atteint sa 10 000ème unité vendue. Sa particularité : ses capteurs d’humidité et de composants organiques volatiles intégrés dans le système. Ce qui libère ses bouches fixes Line, dont le design extra-plat et épuré le rend adapté à tout intérieur. Sa capacité de pression – jusqu’à 250 Pa - offre une meilleure flexibilité de fonctionnement.

Pour l’installateur, des petits pictogrammes indiquent les pièces de raccordements (cuisine, salle de bains, WC, etc.). « En même temps, une assistance avec des LED montre si c'est bien installé ou pas. Vert, c'est bon. Rouge, ce n'est pas bon », décrit Mme Fournet.

ygrogénius, la VMC hygrorégable - Crédit photo : V.K

Alfea M, la grosse nouveauté PAC Air/Eau de la rentrée

Selon une étude de la marque, 51 % des particuliers choisissent une PAC Air/Eau pour des économies d’énergies. D’où le renouvellement d’Alfea Extensa S qui tend à réduire jusqu’à 60 % les économies d’énergie. Commercialisée en septembre, la nouvelle version propose 10 modèles, chauffage seul et duo, des puissances variant à 3 à 10 kW.

L’unité extérieure fonctionne toujours au R32, tandis que l’unité intérieure intègre le système eau chaude sanitaire. Un besoin souvent exprimé dans les chantiers de maisons neuves, à qui la nouvelle gamme Alfea Extensa S s’adresse.

Elle contient aussi « l'échangeur coaxial », technologie brevetée par le groupe Atlantic. Cette dernière « permet de garantir des performances beaucoup plus fortes que les modèles à l'échangeur à plaques, parce qu’elle résiste mieux aux gênes, mieux à l'encrassement, et toujours dans un souci de faciliter la vie de nos clients installateurs, [car] beaucoup moins d'accessoires à installer lors de son chantier », nous rappelle Laura Gallé, responsable Marketing et Communication du groupe Atlantic. Couplé au système SmartAdapt, l’échangeur coaxial évite l’installation d’un ballon tampon, si 20 litres d’eau circulent dans l’installation.

La connectivité est toujours au rendez-vous, appliquée par le fabricant face à des enjeux d’économies d’énergies. En témoigne la présence de l’application CozyTouch dans l’offre Alfea Extensa S et de « thermostats plus modernes ». « La hauteur de ce module-là est quasiment de moins dix centimètres, ce qui lui permet de mieux s'intégrer dans les logements », développe Mme Gallé.

​La PAC Alfea M - Crédit photo : V.K

Mais côté PAC Air/Eau, la grosse nouveauté de la rentrée demeure Alfea M. Il s’agit de la première gamme monobloc, à haute température, destinée à la rénovation. Alimentée au R290, elle active un départ d’eau jusqu’à 75°C. Ce qui la rend compatible avec les radiateurs en fonte. 30 modèles sont disponibles en chauffage seul, duo et compact, triphasés ou monophasés. Le tout dans la même tranche de puissance qu’Alfea Extensa S.

Pour l’installation, la gamme réunit les différents éléments nécessaires : ballon tampon, pompe de découplage, filtre, vanne de vidange et appoint électrique. L’innovation a été rendue possible par le nouveau centre du groupe Atlantic à Billy-Berclau. « On a des salles climatiques, des chambres acoustiques qui nous permettent vraiment d'aller tester, qualifier, mesurer et adapter le produit », confie la Responsable marketing et communications du groupe.

La PAC hybride s’illustre dans le catalogue

Le groupe Atlantic mise également sur la PAC hybride avec Hybea, commercialisée en septembre 2025. Une pompe à chaleur hybride monobloc compacte au R32 s’accompagne d’un appoint gaz à condensation, composée d’une chaudière et d’un système de régulation.

Les éléments se déclinent selon les besoins : deux modèles de chauffage seul (6/20 kW et 11/30 kW), trois modèles de combinant chauffage et ECS micro-accumulée (5/30kW, 6/30kW, 8/30kW) et trois modèles associant chauffage et ECS accumulée, via un ballon serpentin de 45 litres (6/25kW, 8/25kW, 11/25kW).

« Aujourd’hui, on a fait des études en interne via notre outil de dimensionnement qui nous permettent d'affirmer qu'avec une pompe à chaleur hybride, en remplacement d'une chaudière, qu'on soit en gaz ou en fioul, on est capable d'obtenir jusqu'à 50% d'économies d'énergie », souligne Laura Gallé.

« C'est aussi une solution qui va permettre à des installateurs, par exemple, qui font historiquement du gaz, de se diriger aussi vers des solutions énergie renouvelable un petit peu plus facilement », abonde-t-elle.

Cela s’applique aussi pour Hybrellia, déjà disponible sur le marché et qui propose quatre modèles incluant l’ECS intégrée de 5 à 11kw et un brûleur à gaz de 24kW. Son unité extérieure monobloc fonctionne au R32.

Alors que la production d’ECS d’Hybea est à 100 % réalisée par la chaudière, pour le cas d’Hybrellia « 50% de cette production est assurée en thermodynamique, donc avec les calories gratuites de l'extérieur du logement », compare Mme Gallé.

Les deux innovations sont pilotables à distance, grâce aux thermostats modulants connectés Navilink 225 Connect ou 228 Radio-Connect sur l’application Cozy Touch. Les PAC hybrides poussent également jusqu’à 1,5 gain de classe énergétique. Un bon point, car l’amélioration du DPE est aussi une préoccupation chez les demandeurs de PAC du groupe Atlantic.

En parallèle, la marque innove dans le chauffe-eau thermodynamique mural, en renouvelant le Calypso connecté mural CC, sur le marché dès novembre-décembre 2025. Deux capacités sont proposées : 100 et 150 litres.

Il a été repensé pour être tout terrain résidentiel – neuf comme rénové, individuel comme collectif. « On a fait évoluer les performances, notamment pour adresser les logements jusqu'à six étages », via des gaines raccordables, explique Frédéric Roudergue, directeur Marketing du groupe Atlantic. Émettant jusqu’à 37 dB(A), le nouveau Calypso connecté mural CC peut s'affranchir des placards acoustiques.

Chauffe-eau mural connecté CC connecté - Crédit photo : V.K

Pour les planchers rayonnants électriques, le groupe Atlantic commercialisera dès juillet un nouveau thermostat, compatibles avec les modèles Soleka et Domocâble. Parmi ses fonctionnalités, un assistant de planification assure une programmation jusqu’à trois températures de références (présence, absence et nuit). Sa précision de réglage va jusqu’à 0,5 °C.

Des radiateurs plus intelligents et chaleureux

Cap ensuite sur les radiateurs, avec un renouvellement du modèle Divali, vendu dès juillet prochain. Son boitier de commande a été revu avec des touches tactiles, mais aussi une interface rotative et rabattable sur l’appareil, afin de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap.

L’utilisateur peut y définir ses plages horaires de chauffe. Un système de détection de présence et d’ouverture de fenêtres vise à réduire la facture énergétique jusqu’à 30 %. Trois formats (horizontal, vertical, plinthe) et deux couleurs (blanc carat et gris étoilé) sont possibles sur ce modèle, dont les bords arrondis et la façade épurée font de Divali un élement de décoration pour toute pièce. Sans compter ses fonctions lumineuses (tamisé, détection et veilleuse) pour une « ambiance chaleureuse ».

Ce qui peut correspondre à la salle de bains, devenu « une des salles les plus connues des Français, où le confort a une grande importance. On a besoin de se sentir bien », nous expose Charlotte Herbulot, cheffe de marque pour le groupe Atlantic. D’après la marque, 18 millions de salles de bains ne sont pas encore équipées de sèche-serviettes.

Face à cela, deux nouveaux modèles ont été pensés. D’abord l’Amarilis, conçu avec les clients utilisateurs. En résulte ce design allant de deux caissons (430 W de puissance) à trois (650 W), dont les bords arrondis rappellent le Divali et la forme d’un oreiller. Le tout pour une plus grande efficacité du séchage des serviettes, avec son corps de chauffe à technologie sèche.

La programmation propose six plages de températures et un contrôle Wifi intégré, donc pas besoin d’accessoires complémentaires. Un plus pour l’installateur, qui bénéficie d’un gabarit de pose à l’emballage.

Enfin vient le Nefertiti, un best-seller doté maintenant de la technologie 3CS pour le maintien de la chaleur, de lames plates pour un contact optimisé avec les serviettes et un corps de chauffe pour un coefficient d’aptitude à 0,1. Une soufflerie performante peut pousser la température ambiante de 3°C en 15 minutes.

Niveau design, le Nerfetiti est décliné en deux largeurs : 55 cm et 45 cm. Les deux partères ovales sont repositionnables pour plus de praticité. Huit coloris sont possibles : blanc brillant, blanc carat, noir, graphite, anthracite, bleu profond, vert d’eau et beige.

Les modèles Divali, Nefertiti et Amarilis du groupe Atlantic - Crédit photo : V.K

Par Virginie Kroun

Photo de Une : V.K