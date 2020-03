Faites le choix de l'environnement sans renoncer à la performance ! Cette solution biosourcée projetable à faible impact environnemental est dédiée à la restauration des bâtiments anciens et à la rénovation des bâtiments plus contemporains.

Les habitations construites avant 1948 basées sur un mode constructif traditionnel sont très perméables à l’air car les matériaux avec lesquelles elles sont construites sont respirants.

Pour les rénover, il faut donc adopter une méthode bien spécifique, différente de celle utilisée pour les constructions modernes. La réglementation recommande de proscrire les matériaux isolants courants très résistants à la diffusion de vapeur qui, en isolation thermique par l’intérieur, favorisent l’accumulation d’humidité dans les murs anciens.

Elle préconise donc de mettre en place des correcteurs thermiques en intérieur ou en extérieur, sur des épaisseurs de 5 cm, pour atténuer l’effet de parois froides.

Une problématique à laquelle vous pouvez dorénavant répondre grâce à la nouvelle gamme PARNATUR et sa première solution biosourcée PARNATUR CORPS D’ENDUIT CHANVRE. Nos composants ont été choisis avec soin, dans le souci de respecter l’environnement et de préserver la santé des applicateurs et des occupants du bâti. Avec cette gamme, PAREXLANKO s’engage à apporter une réponse innovante à la demande du marché pour des produits à faible impact environnemental.



Un produit bicomposant : liant (à base de chaux) + chènevotte de chanvre qui rend tout le monde gagnant !

Cette solution permet de...