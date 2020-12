Sur plus de 70 000 m², une des plus importantes surfaces de négoce en France sous une même enseigne, le point de vente de Vouneuil-sous-Biard est le plus grand du réseau VM. Des milliers de références, dédiées à la construction et à la rénovation, sont présentées dans les salles d’exposition et le libre-service.

L'expérience client au coeur de la démarche

Le site réunit l’intégralité* des expertises VM à travers cinq espaces destinés :

au second oeuvre et bois panneaux isolation,

au carrelage, sanitaire et salle de bains,

à l’aménagement extérieur,

à la quincaillerie,

au gros oeuvre

VM a totalement repensé et modernisé le point de vente pour faciliter le parcours client et optimiser son confort. Son réaménagement chaleureux fluidifie la visite des professionnels et des particuliers qui peuvent se rendre directement dans l’espace souhaité ou circuler aisément entre les différents univers. Du sanitaire à la porte d’entrée en bois, en passant par le parquet et le carrelage, le point de vente met en scène et en lumière les produits. Le client explore les univers selon ses envies et ses besoins. L’architecte touchera les matériaux, l’artisan appréciera les détails d’un produit, le manipulera ou le testera, le particulier s’inspirera pour son projet de rénovation ou de décoration, le cuisiniste fera réaliser des plans de travail sur-mesure…



Prolongeant l’expérience au coeur de sa démarche de conseil et d’accompagnement, VM propose des services reflets de son engagement :

le CUB, Centre d’Usinage du Bois , atelier de menuiserie, de découpe et de façonnage des panneaux bois pour la réalisation de dressings, meubles, bibliothèques…,

, atelier de menuiserie, de découpe et de façonnage des panneaux bois pour la réalisation de dressings, meubles, bibliothèques…, la modélisation 3D des projets de salles de bains…,

des projets de salles de bains…, VM Express, un service de retrait des commandes rapide.

Un site historiquement stratégique



Le site constitue historiquement un pôle central et de plateforme logistique qui connaît un développement majeur depuis son rachat par VM en janvier 2003. C’est en octobre 1968 que le Groupe Megnien crée à Vouneuil-sous-Biard, au sud-ouest de Poitiers et à quelques encablures de l’aéroport, la Société Nouvelle des Bois et Matériaux. Baptisée SNBM, elle puise ses origines dans une exploitation familiale de la forêt et de la vente du bois. Rapidement, elle devient une référence dans le négoce des produits bois et dérivés. Une renommée qui se déploie, à la demande des clients, sur de nouveaux marchés. Par exemple, en 1982, un espace de quincaillerie en bâtiment voit le jour avec l’ouverture d’un « Bricosphère » de 2 900 m². Un service de matériaux lourds et les produits de couverture sont développés en 1985. Autre tournant dans son histoire, la mise en place d’une gamme de produits carrelage et sanitaire, avec la réalisation d’une salle d’exposition en 1987. Au fil des années, le point de vente se modernise afin que l’artisan dispose d’une large palette de choix et d’un accompagnement optimal.



* À l’exception de l’expertise Travaux Publics

Salle d'exposition menuiserie et bois

Cette salle symbolise l’activité historique de second oeuvre tant sur l’expertise métier de VM que sur l’offre produits. Au total, 377 m² sont dédiés à l’univers de la menuiserie, du bois de charpente, des revêtements de sol en bois tels que les parquets massifs, contrecollés ou stratifiés, des portes, dressings et rangements. Le bois de charpente est reçu dans sa présentation la plus brute puis traité sur place selon les besoins du client.



À la livraison du chantier, besoin par exemple de régler un montant, un dysfonctionnement de coulissage d’une baie ou de changer un vitrage ? Le point de vente de Vouneuil-sous-Biard est le seul à proposer un Service Après-Vente menuiserie assistance depuis 2013. Un menuisier professionnel intervient sur les départements Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne. Un service de proximité et de terrain gage de sérénité !

Le plus : le centre d'usinage bois (CUB) Dressings pour l’habitat ou l’hôtellerie, rangements, bibliothèques, meubles de cuisine, agencement de magasins, de bureaux, plans de travail pour cuisine ou salle de bains… Qui ne rêve pas de disposer d’équipements intérieurs personnalisés ? Baptisé « CUB », ce Centre d’Usinage Bois concrétise la proximité et l’esprit d’accompagnement de VM. Ce service est conçu pour les artisans, agenceurs et architectes d’intérieur, maîtres d’ouvrage hôteliers, cuisinistes, ébénistes, particuliers, bricoleurs avertis…, qui bénéficient d’un produit sur-mesure et peuvent apporter du cachet à leur ouvrage.



Ce service apporte qualité, précision, gain de temps, économies de stockage et d’investissements en matériels technologiques. Les clients peuvent se rendre sur place pour découvrir la large palette de panneaux, plaquages, finitions, contreplaqués, mélaminés, MDF et panneaux multiplis. Le projet est matérialisé en 3D grâce à un outil de CAO.



Une scie à plat, une défonceuse et une plaqueuse de chant permettent de réaliser des pièces uniques ou de grande série. Ces outils à la pointe de la technologie permettent de concevoir et faire fabriquer sur-mesure ou standard tous les types d’aménagements intérieurs et extérieurs. La zone de stockage propose une large gamme de panneaux de structure et d’agencement : contreplaqué, aggloméré brut, mélaminé, multiplis et stratifié.



Chaque pièce est livrée avec une étiquette d’assemblage portant l’éclaté du meuble et son positionnement pour faciliter le montage. Pour les projets nécessitant des travaux d’usinage, VM propose des applications directes :

découpage précis de tout type de panneaux,

calibrage,

rainurage sur chant et à plat,

chantournage,

perçage horizontal ou vertical,

placage de chants minces et épais,

assemblage,

défonçage par commande numérique

Crédit photos : Charles Marion - VM

Pour en savoir plus exit_to_app