La gamme YUTAKI S COMBI R32 est une gamme de chauffage moyenne température (jusqu’à 60°C) et de production d’ECS. Particulièrement adaptée au marché du neuf, elle couvre les plages de puissance de 4,3 kW à 8 kW et possède 2 types de ballon inox, en 200 et 260 l.

Une solution éco-responsable avec l'une des meilleures performances du marché

La YUTAKI S COMBI R32 est une référence sur le marché : elle permet d'avoir une température de sortie d'eau jusqu'à 60°C sans besoin de résistance électrique d'appoint. Parallèlement, elle atteint la classe énergétique maximale A+++, ce qui se traduit par une consommation énergétique réduite et des économies plus importantes. Elle possède l'un des meilleurs SCOP du marché, jusqu'à 4,6.

Une pompe à chaleur incluant la production de l'eau chaude sanitaire et la gestion de plusieurs zones de chauffage

La gamme YUTAKI S COMBI R32 est dotée d'un ballon d'eau chaude sanitaire : un gain de place conséquent par rapport à un ballon déporté. Disponible en 200 ou 260 litres, ce ballon en acier inoxydable permet d'assurer les besoins en eau chaude sanitaire d'une famille jusqu'à 6 personnes. Il bénéficie d'une double protection pour une durabilité exemplaire : un traitement par film de passivation et une anode magnésium. En outre, un kit 2ème zone, pour offrir la possibilité de gérer 2 zones (plancher en rez-de-chaussée et radiateurs à l'étage par exemple) est intégré dans l'unité intérieure pour le modèle 200 l.

Une conception exclusive pour un confort toute l'année

La gamme YUTAKI S COMBI R32, entièrement réversible, possède une large plage de fonctionnement : de -25oC en chauffage à 46oC en refroidissement, ce qui permet une utilisation toute l'année, même dans des conditions extérieures extrêmes. La YUTAKI S COMBI R32 permet de répondre à tous les besoins grâce à ses larges plages de puissances nominales, de 4,3 à 8 kW en chauffage.



Une régulation performante permet d'adapter automatiquement la température de départ chauffage aux besoins, en fonction de température extérieure et de la variation de la température d'ambiance liée au taux d'inertie du bâtiment. La YUTAKI S Combi R32 s'adapte donc au plus près des besoins, pour un confort optimal et des économies d'énergie.



Côté installation et maintenance, comparée à un système avec ballon déporté, la YUTAKI S COMBI R32 peut être installée en un temps réduit à moindre coût. Elle dispose en effet de raccordements d'eau et de réfrigérant alignés dans la partie supérieure et de composants accessibles facilement par l'avant, et une lecture des informations directement depuis la télécommande LCD.

Un système compact & silencieux

La YUTAKI S COMBI R32 est l'équipement idéal pour les espaces réduits. Avec seulement 45 cm de large, les unités intérieures peuvent donc facilement être installées dans des petits espaces, tel qu'un placard de cuisine, en remplacement d'une chaudière murale au gaz. Elles sont également ultra silencieuses avec seulement 37 dB(A) pour le module intérieur, pour offrir un confort en toute tranquillité.

De multiples solutions de pilotage

L'offre de pilotage de la gamme de Chauffage Hitachi peut répondre aux besoins de tous les utilisateurs. Elle comprend un thermostat radio simplifié et design, une télécommande filaire pouvant faire office de thermostat si elle est déportée, disposant de deux menus distincts (installateur et utilisateur), et l'application de pilotage via smartphone Hi Kumo. La gamme de chauffage HITACHI s'intègre également à l'univers domotique SOMFY®, ainsi que dans tout autre environnement compatible avec les protocoles MODBUS et KNX.



Une solution exclusive de maintenance à distance est également proposée au professionnel, pour visualiser à distance les données opérationnelles de fonctionnement et être alerté au plus tôt, si un dysfonctionnement est détecté : sa réactivité est renforcée, et pour son client, c'est une plus grande tranquillité d'esprit.

Des aides de l'Etat et un service de simulation dédié