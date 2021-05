Pompe à chaleur réversible pour extérieur pour installations de climatisation qui exigent, en plus du refroidissement des pièces, de l'eau chaude à température élevée pour le chauffage ou pour la production d'eau chaude sanitaire. Pour la production d'ECS, il est obligatoire de le combiner avec le ballon d'eau chaude sanitaire DHWT300S.

Le modèle HMI a été conçu pour répondre aux exigences du marché des nou-velles constructions et des restructurations, en remplacement ou en complément des chaudières traditionnelles.

Il peut être associé à des systèmes d'émission à basse température tels que chauffage par le sol ou ventilo-convecteurs, mais aussi à des radiateurs plus traditionnels, et est déjà équipé des principaux composants hydrauliques, facilitant ainsi l'installation finale.



Caractéristiques :



Limites de fonctionnement

Travail à pleine charge jusqu'à une température de l'air extérieur de -25°C en hiver et jusqu'à 48°C en été. Température maximale de l'eau produite en chauf-fage 60°C.

Circuit frigorifique avec Economizer.

Ventilateurs axiaux DC Brushless conçus pour optimiser l'aérodynamique et permettre une réduction du niveau sonore mais également une augmentation du rendement et du débit d'air.

Équipée de résistance électrique de base pour éviter la formation éventuelle de glace et faciliter l'élimination des condensats pendant le fonction-nement en mode chauffage.

Détendeur thermostatique électronique.

Principaux composants hydrauliques

Pompe inverter.

Échangeurs à plaques.

Vase d'expansion.

Soupape de sûreté.

Fluxostat.

Filtre à eau fourni (installation obligatoire).

Réglage

Réglage par panneau de contrôle tactile multilingue :

Gestion d'une vanne 3 voies déviatrice (non fournie) pour la production d'eau chaude sanitaire.

Gestion d'une vanne à 2 voies (non fournie) pour l'interception d'une partie de l'installation.

Programmation hebdomadaire à plages horaires.

Fonction auto-restart.

Fonctionnement d'urgence (peut activer une source de chaleur de remplacement).

Fonction quick hot water chauffage rapide de l'eau chaude sanitaire.

Fonction weather dependent mode pour le réglage climatique.

Fonction quiet pour fonctionnement silencieux, programmable avec temporisateur.

Contrôle condensation.

L'activation du cycle anti-legionella (facilement réglable à partir du panneau de contrôle) permet de chauffer l'ensemble du réservoir chaque semaine à une température (max 70°C) permettant ainsi d'éradiquer les bactéries responsables de l'infection.

Batterie spéciale dorée fin

Contrairement aux batteries normales, ce revêtement époxy spécial de couleur dorée sans silicone est en mesure de protéger l’échangeur de la rouille et de la corrosion dans les zones où la quantité de sel dans l’air est très élevée.