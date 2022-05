Une température idéale toute l’année grâce aux pompes à chaleur air/air

La gamme de pompes à chaleur Vitocal de Viessmann permet non seulement de chauffer et d'alimenter votre logement en eau chaude sanitaire, mais aussi de le climatiser. Elle utilise l'énergie gratuite présente dans l’environnement – l'air ambiant, les eaux souterraines ou le sol – pour fonctionner. Cela permet de réduire la consommation d’énergie fossile et les émissions de CO2 !