Créée en 1998 AERMEC SAS est la filiale France de AERMEC spa. Née en Italie il y aura bientôt 60 ans par la volonté de GIORDANO RIELLO, AERMEC, aujourd’hui est un acteur majeur en Europe sur le marché du conditionnement d’air.



Leader du marché sur les produits unités terminales avec plus de 240 000 unités produites par an.



Aermec est une marque de référence au niveau mondial dans le secteur de la climatisation et propose des produits, des services et des solutions écologiques qui répondent parfaitement aux strictes exigences du marché.



Le savoir-faire de AERMEC :

Unités terminales

Groupe de production d’eau glacée et PAC à condensation à air

Groupe de production d’eau glacée et PAC à condensation à eau

Thermofrigopompes

Groupe de production d’eau glacée freecooling

CTA modulaires et rooftop

CTA double flux et plug and play

Armoires de traitement d’air

Détente directe

Système VRF