AERMEC
01090 GUEREINS
France
Créée en 1998 AERMEC SAS est la filiale France de AERMEC spa. Née en Italie il y aura bientôt 60 ans par la volonté de GIORDANO RIELLO, AERMEC, aujourd’hui est un acteur majeur en Europe sur le marché du conditionnement d’air.
Leader du marché sur les produits unités terminales avec plus de 240 000 unités produites par an.
Aermec est une marque de référence au niveau mondial dans le secteur de la climatisation et propose des produits, des services et des solutions écologiques qui répondent parfaitement aux strictes exigences du marché.
Le savoir-faire de AERMEC :
- Unités terminales
- Groupe de production d’eau glacée et PAC à condensation à air
- Groupe de production d’eau glacée et PAC à condensation à eau
- Thermofrigopompes
- Groupe de production d’eau glacée freecooling
- CTA modulaires et rooftop
- CTA double flux et plug and play
- Armoires de traitement d’air
- Détente directe
- Système VRF
Les communiqués de la marque
Les tags associés
- Climatisation
- VEC
- ENERGY
- NRL
- SPL
- Afficher plus