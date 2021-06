Portails PRÉFALU : soigner l'entrée de chaque maison

Le portail assure deux fonctions a priori antinomiques : l’accueil et la sécurité. Depuis sa création en 2002, la marque Préfalu se positionne comme un acteur majeur du marché des portails, clôtures et portillons en aluminium. Dans son usine de Mornant en Rhône-Alpes, son bureau d’études intégré conçoit des produits dotés d’une durée de vie élevée avec des possibilités de personnalisation quasi illimitée.

Chaque portail Préfalu est fabriqué sur mesure en aluminium extrudé et thermolaqué. Le vaste choix de couleurs et de finitions participe à la personnalisation de chaque projet. Ils peuvent être motorisés pour toutes les configurations de portails battants, même les plus atypiques.



À noter : Préfalu propose des clôtures sur mesure, pleines, ajourées ou personnalisées, assorties à ses portails.



L’offre Préfalu est structurée en trois collections : les Décoratifs, les Contemporains et les Classiques.

Les DÉCORATIFS : pour une entrée unique

Pour concevoir une entrée qui ne ressemble à aucune autre, Préfalu propose une gamme de portails baptisés Décoratifs. Pour une simple touche de fantaisie ou un choix audacieux, ils se personnalisent au gré de vos envies : perforations, motifs, traverse intermédiaire symétrique ou asymétrique, profil central trapèze haut, bas ou oblique, décorations Alunox…

Les CONTEMPORAINS : le design à l'entrée de la maison

Esthétiques et fonctionnels, les portails Préfalu Contemporains se caractérisent par la pureté des lignes et la sobriété des formes. Disponibles en vision pleine, ajourée ou semi-ajourée, avec différentes largeurs de lames horizontales et/ou verticales, ils octroient une signature élégante et sophistiquée à l’entrée de la maison.

Les CLASSIQUES

Le secret du style classique réside dans la délicatesse des lignes. Chez Préfalu, elle est soulignée par des petites lames, l’idéal pour créer une entrée soignée sans être ostentatoire. Les portails Classiques sont disponibles soit en vision pleine avec lames verticales ou fougères, avec ou sans transverse, soit en vision ajourée ou semi-ajourée avec lames horizontales.