PREFALU SA

L’aventure HPG commence en 1989 avec la création de la marque Préfal.

Cette usine à taille humaine implantée dans le Sud de la France va progressivement s’étendre et donner naissance à 7 sites de production implantés sur tout le territoire français.

Cette croissance fulgurante amorce les débuts du Groupe HPG qui regroupe aujourd’hui trois autres marques :

Préfalu, Alupréférence et Bieber

La société Préfalu fabrique des portails, portillons et clôtures en tout aluminium de qualité depuis 1992.

Dédiés aux maisons contemporaines ou plus traditionnelles, tous les portails proposés sont en aluminium extrudé et thermolaqué. Ils offrent un choix important de couleurs et peuvent être motorisés.

La pose du portail s’effectue par un professionnel sélectionné par Préfalu et garantit la durabilité de l’installation.

Grâce au savoir-faire de son équipe, Préfalu conçoit, découpe, assemble la matière aluminium. Tous nos portails font l’objet, avant l’emballage, d’un contrôle qualité éprouvé. La pose est confiée à des installateurs professionnels.

Nos portails en aluminium bénéficient de plusieurs labels qui attestent de la qualité de notre fabrication. Adaptables à différents systèmes d’automatisation, ils offrent : confort d’utilisation, sécurité et simplicité de mise en œuvre.

Le savoir-faire de PREFALU :