Opération commerciale d’automne : Avec le Mois ExtraHÖRdinaire, bénéficiez d’un tarif exceptionnel sur les portes de garage sectionnelle motorisée. La qualité du leader Européen, au meilleur prix !

L'offre produit :

Porte de garage sectionnelle motorisée à partir de 998 € !

100 € d'accessoires offerts pour l’achat d’une porte de garage motorisée (émetteurs, récepteurs, claviers à code….)

Validité de l’offre du 1er au 31 octobre 2020

Portes de garage sectionnelle RenoMatic Hörmann : une offre large au prix attractif, prônant élégance, sécurité et fonctionnalité.



Reconnu depuis des années pour ses offres qualitatives en portes de garage et motorisations, le leader européen Hörmann propose, avec RenoMatic, un éventail de solutions dédiées à la rénovation et combinant de nombreux atouts.



Large choix de dimensions, esthétisme avec deux variantes (rainures L et M) permettant une large palette de décors, isolation thermique élevée, sécurité anti-effraction accrue et doublée du système de commande radio BiSecur, protection longue durée contre la corrosion et équipement de série d’une motorisation ProMatic 4, caractérisent les solutions RenoMatic.



RenoMatic, la solution Hörmann pour une rénovation réussie et pérenne de sa porte de garage motorisée dans un budget maîtrisé, à partir de 998 euros (tous coloris et décors) pendant le mois ExtraHÖRdinnaire et avec 100 € d’accessoires offerts du 1er au 31 octobre 2020.



RenoMatic : à chacun son style et ses dimensions, l'isolation et la sécurité pour tous !

Intemporelle et élégante : la nouvelle surface lisse Planar en teintes Matt deluxe Hörmann

Les portes de garage sectionnelle motorisées RenoMatic d’Hörmann sont proposées en 23 dimensions et deux finitions. Ainsi, les rainures L séduisent par la répartition généreuse de leurs panneaux. Tout comme la nouvelle surface lisse Planar, à l’aspect mat moderne, déclinés en 6 teintes exclusives Matt Deluxe (blanc trafic, aluminium blanc, aluminium gris, anthracite métallique, gris anthracite et brun terre) ; un choix encore renforcé par des propositions DecoColor en décors bois naturels : Golden Oak (chêne doré), Dark Oak (chêne foncé) et Night Oak (chêne nuit).