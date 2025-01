Grand froid : rappel sur les précautions à prendre sur chantier

Alors que la France métropolitaine est marquée par une vague de froid, petite piqûre de rappel sur les précautions à prendre sur chantier, à partir des préconisations de l’OPPBTP.

La température passe actuellement sous la barre du zéro degré en France métropolitaine. L’occasion de rappeler les précautions à prendre sur chantier, en cas de grand froid.

En soit, «le Code du travail ne donne pas d’indication de température minimale », rappelle l’Organisme Professionnel Prévention Bâtiment Travaux Publics (OPPBTP), en considérant toutefois que « les personnes travaillent au froid lorsque les températures sont inférieures à 10°C ».

Évaluer formellement les risques

Il est possible de consulter le médecin du travail et le comité social et économique (CSE) pour anticiper ces risques, qu’il convient d'évaluer dans un document unique (DU).

« En amont des premiers froids, sensibilisez les équipes aux risques et aux règles de prévention de base via des quarts d’heure sécurité particuliers et des affiches », encourage l’OPPBTP.

Surveiller la météo

Autre préconisation de l’organisme : « suivre les prévisions météorologiques au jour le jour », afin de décider l’organisation, voire l’interruption d’activité, face à des alertes vent violent ou orages.

« Le service Météo Consult Pro offre une tendance à 14 jours, heure par heure, ainsi qu'un ensemble de paramètres (pluviométrie, vent, humidité, pression…). Il dispose également d’un service d’alerte par SMS en cas de conditions météorologiques particulières », précise l’OPPBTP.

L’utilisation d’un anémomètre est nécessaire pour vérifier les vitesses limites, lors des opérations de levage et le recours de matériels de travaux en hauteur. D’ailleurs, les ouvriers du BTP doivent davantage boire et protéger leur peau, car le vent déshydrate et accentue le ressenti du froid. « Associé au froid, il accroît le risque d’atteinte oculaire : pensez à protéger vos yeux », souligne l’organisation.

Rester bien équipé

L’employeur doit aussi adapter l’organisation du travail, pour que les ouvriers profitent « au maximum des heures les plus chaudes et des travaux abrités du vent ». D’abord avec l’aménagement de postes de travaux (chauffage dans les locaux, distribution de boissons chaudes, moyens de séchage, etc.). L’entreprise peut adapter l’organisation du travail, en limitant par exemple le temps de travail au froid ou en proposant du temps de récupération supplémentaires.

D'autres équipements peuvent être déployés : bâches et écrans isolant de l’air froid, matériel compatibles avec des gants, etc.

Côté habits, l’OPPBTP conseille « l’empilage de différentes couches et en évitant le coton qui conserve l’humidité. Il existe aujourd’hui des textiles techniques qui maintiennent la chaleur du corps et favorisent l’évacuation de la sueur tout en étant très fins. Portez un bonnet en polaire adapté au casque, des gants et des chaussettes en laine. En revanche, évitez les écharpes, elles peuvent entraîner des accidents si elles sont happées par un outil rotatif ou un engin ».

Limiter les efforts physiques

« Les efforts physiques importants amènent les travailleurs à inspirer de façon trop vigoureuse ce qui refroidit l’organisme de l’intérieur et favorise les spasmes bronchiques. Mettez à disposition des outils d’aide à la manutention, allégez les charges de travail, évitez les travaux isolés », développe également l’OPPBTP.

Des techniques pour se réchauffer peuvent être utiles. « Frapper le sol avec les pieds stimule la plante des pieds riche en vaisseaux sanguins et active efficacement la circulation dans l’ensemble de l’organisme. Se frotter les mains active la circulation au niveau des doigts qui sont souvent les premiers à souffrir du froid. Pensez-également aux sachets auto-chauffants qui maintiennent pendant plusieurs heures de la chaleur dans les gants ou les chaussettes », explique l’organisme.

Équilibrer son hygiène de vie

La prévention du grand froid sur chantier passe aussi par une bonne hygiène de vie du salarié. Pour les boissons chaude, il est conseillé de privilégier le chocolat chaud et la tisane, qui ne déshydratent pas. L’alimentation doit contenir des quantités de glucides lents (pain complet, pâtes, légumes secs…), car « c’est en brûlant des sucres que les cellules fabriquent de la chaleur », justifie l’OPPBTP.

Il faut également éviter les substances comme l’alcool ou les cigarettes. « Ne vous fiez pas aux apparences, l’alcool et les cigarettes ne vous réchaufferont pas ! Le tabac entraîne un rétrécissement des vaisseaux sanguins (vasoconstriction) qui, loin de favoriser le réchauffement, provoque l’effet contraire. Quant à l’alcool, il donne une fausse sensation de chaud et déshydrate », appuie l’organisme.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock