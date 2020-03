Reconnu depuis des années pour ses offres qualitatives en portes de garage et motorisations, le leader européen Hörmann propose, avec RenoMatic, un éventail de solutions dédiées à la rénovation et cumulant les atouts.

Large choix de dimensions, esthétique avec deux variantes (rainures L et M) pour une large palette de décors, isolation thermique élevée, sécurité anti-effraction accrue et doublée du système de commande radio BiSecur, protection longue durée contre la corrosion et équipement de série d’une motorisation ProMatic 4, caractérisent les solutions RenoMatic.



RenoMatic, la solution Hörmann pour une rénovation réussie et pérenne de sa porte de garage motorisée dans un budget maîtrisé, à partir de 998 euros (tous coloris et décors) grâce à l’offre promotionnelle 2020.

RenoMatic : à chacun son style et ses dimensions, l’isolation et la sécurité pour tous

Les portes de garage sectionnelles motorisées RenoMatic d’Hörmann sont proposées en 23 dimensions et deux finitions. Ainsi, les rainures L séduisent par la répartition généreuse de leurs panneaux. Tout comme la surface lisse Planar, à l’aspect mat moderne, qui décline des teintes exclusives Matt Deluxe (blanc trafic, aluminium blanc, aluminium gris, anthracite métallique, gris anthracite et brun terre) ; un choix encore renforcé par des propositions DecoColor en décors bois naturels : Golden Oak (chêne doré), Dark Oak (chêne foncé) et Night Oak (chêne nuit).



La variante à rainures M se veut particulièrement élégante et discrète, notamment parée d’une surface Woodgrain, robuste et structurée, proposant un motif à trait de scie fidèle. Une surface qu’Hörmann décline en 6 coloris RAL ou en surface DecoColor laquée, aspect bois naturel et ses 3 décors.

Sens de l’esthétique et soin du détail, sans compter sur la praticité pour la mise en oeuvre, Hörmann accompagne toujours ses portes RenoMatic d’un faux-linteau de compensation assorti à la couleur de la porte.

Dans la même logique de parfaite harmonie, notons qu’Hörmann présente, en option pour les portes en surface Planar comme les surfaces DecoColor, des habillages de cadre de dormant identiques à la surface de la porte.

Enfin, comme Hörmann pense décidément à tout, RenoMatic peut aussi être accompagnée d’un portillon indépendant assorti aux profilés fins en aluminium.



Côté performances, les portes RenoMatic, composées de panneaux à double paroi isolés de 42 mm d’épaisseur, garantissent une isolation thermique élevée, qui se conjugue à une grande stabilité et un fonctionnement silencieux, sans à-coups. Mentionnons que les panneaux sont recouverts, à l’extérieur, d’un revêtement d’apprêt polyester, gage de longévité et que la surface intérieure s’avère disponible avec galvanisation couleur argent et vernis.



Précisons aussi que la technique à ressorts de traction est munie d’un système breveté de ressorts doubles et que le ressort de torsion avec sécurité de rupture contrôlée prévient le tablier de porte de toute chute.

Autre atout de longévité, Hörmann a pourvu les RenoMatic d’une protection longue durée efficace contre la corrosion avec un pied de cadre dormant de 4 cm en matière synthétique. De plus, contrairement à des solutions concurrentes, notons que cette réponse HÖRMANN évite l’accumulation d’eau dans cette zone.

Côté sécurité, RenoMatic est équipée d’un verrouillage de porte automatique garantissant une parfaite protection antirelevage puisqu’il s’encliquette automatiquement dans la butée du rail de guidage.

Ce système, totalement mécanique, donc efficace même sans motorisation, se joue également des coupures de courant, pour assurer un verrouillage immédiat et une protection durable contre toute tentative de relevage, y compris sans alimentation électrique.

Sécurité toujours puisqu’Hörmann facilite le pilotage de la porte RenoMatic grâce à son système radio de cryptage bidirectionnel BiSecur : l’assurance d’une protection optimale contre la copie du signal radio par des tiers malintentionnés.

Fonctionnalité aussi à l’honneur grâce à la motorisation ProMatic 4 qui équipe de série les portes sectionnelles RenoMatic. ProMatic 4, nouvelle génération de motorisations Hörmann, affiche une vitesse d’ouverture de 20 cm/seconde et une force de traction de quelque 600 N. Rappelons également que ProMatic 4 cristallise nombre d’innovations : éclairage à LED, gage d’économies et d’éclairage uniforme du garage, faible consommation en mode veille (inférieure à 1 watt), mais aussi une troisième position de porte (position aération) sans installation de cellule photoélectrique de sécurité supplémentaire