DTU 22 - grands panneaux nervurés : le guide complet

Le DTU 22 encadre la mise en œuvre des grands panneaux nervurés en béton, garantissant légèreté, résistance et performance thermique et acoustique.

Domaine d’application du DTU 22

Le DTU 22 s’applique aux grands panneaux nervurés en béton utilisés dans la construction des bâtiments. Il couvre :

Les panneaux préfabriqués : utilisés pour les murs, les façades et les planchers.

: utilisés pour les murs, les façades et les planchers. Les panneaux à nervures : spécialement conçus pour offrir une meilleure résistance tout en réduisant le poids des structures.

: spécialement conçus pour offrir une meilleure résistance tout en réduisant le poids des structures. Les panneaux sandwich : combinant plusieurs matériaux pour améliorer les performances thermiques et acoustiques.

Le DTU 22 concerne principalement les constructions industrielles, commerciales, ou les bâtiments de grande hauteur. Toutefois, il ne couvre pas les panneaux utilisés dans des contextes très spécifiques, comme en milieu marin ou pour des ouvrages soumis à des conditions extrêmes.

Objectifs du DTU 22

Le principal objectif du DTU 22 est de garantir la résistance, la durabilité et les performances thermiques des grands panneaux nervurés. Il vise à :

Assurer la résistance mécanique des panneaux face aux charges et aux sollicitations qu'ils subissent dans le cadre des structures porteuses ou des murs de séparation.

des panneaux face aux charges et aux sollicitations qu'ils subissent dans le cadre des structures porteuses ou des murs de séparation. Optimiser les performances thermiques et acoustiques des bâtiments grâce à des matériaux spécialement conçus.

des bâtiments grâce à des matériaux spécialement conçus. Garantir la durabilité et la sécurité des constructions en utilisant des panneaux respectant des normes strictes de fabrication et de mise en œuvre.

Il exclut cependant les panneaux destinés à des applications très spécifiques ou les structures de très grande envergure.

Matériaux utilisés

Les matériaux utilisés pour la fabrication des grands panneaux nervurés doivent offrir à la fois une grande résistance et de bonnes performances thermiques et acoustiques. Les principaux matériaux sont :

Le béton : souvent préfabriqué, il est renforcé par des armatures en acier pour offrir une résistance maximale tout en réduisant le poids des panneaux.

: souvent préfabriqué, il est renforcé par des armatures en acier pour offrir une résistance maximale tout en réduisant le poids des panneaux. Les matériaux isolants : pour les panneaux sandwich, on utilise des matériaux tels que la laine minérale ou le polystyrène expansé pour améliorer les performances thermiques.

: pour les panneaux sandwich, on utilise des matériaux tels que la laine minérale ou le polystyrène expansé pour améliorer les performances thermiques. Les armatures métalliques : principalement en acier, les armatures assurent la solidité des panneaux en béton.

Tous ces matériaux doivent respecter les normes de qualité et de résistance définies par le DTU 22 et les réglementations en vigueur.

Mise en œuvre des grands panneaux nervurés

La mise en œuvre des grands panneaux nervurés nécessite un soin particulier pour garantir leur installation correcte et durable. Voici un tableau des principales étapes de mise en œuvre.

Étape Panneaux de murs et façades Panneaux de planchers Préparation du terrain Terrassement et préparation des fondations Installation des supports pour les panneaux Manipulation des panneaux Transport et levage des panneaux sur le site Levage des panneaux à l'aide de grues Fixation et assemblage Fixation des panneaux sur les structures existantes Pose des panneaux en respectant les alignements et niveaux Contrôle et finition Vérification des joints et de l'alignement Vérification des finitions et des joints d'étanchéité

Dossier d'exécution

Un dossier d’exécution détaillé est essentiel pour garantir la conformité des travaux avec le DTU 22. Il doit inclure :

Les plans de montage : comprenant la disposition des panneaux et les détails de fixation.

: comprenant la disposition des panneaux et les détails de fixation. Les spécifications des matériaux : indiquant les types de béton, d’armatures et d’isolants utilisés, ainsi que leurs caractéristiques techniques.

: indiquant les types de béton, d’armatures et d’isolants utilisés, ainsi que leurs caractéristiques techniques. Les calculs de dimensionnement : pour vérifier que les panneaux sont dimensionnés correctement pour les charges et contraintes qu’ils devront supporter.

: pour vérifier que les panneaux sont dimensionnés correctement pour les charges et contraintes qu’ils devront supporter. Le rapport d’étude géotechnique : essentiel pour s’assurer que les fondations sont adaptées aux types de panneaux utilisés.

Préparation des matériaux

Avant leur mise en œuvre, les matériaux doivent être préparés et contrôlés pour garantir leur efficacité. Les étapes incluent :

Le stockage des panneaux et matériaux : les panneaux doivent être stockés dans des conditions permettant de prévenir leur dégradation (humidité, chocs, etc.).

: les panneaux doivent être stockés dans des conditions permettant de prévenir leur dégradation (humidité, chocs, etc.). La préparation des supports et fondations : les structures qui recevront les panneaux doivent être prêtes, solides et conformes aux exigences du projet.

: les structures qui recevront les panneaux doivent être prêtes, solides et conformes aux exigences du projet. Les tests de résistance : sur les matériaux isolants et sur le béton pour garantir qu’ils respectent les exigences de performance thermique et mécanique.

Pose des ouvrages

La pose des panneaux nervurés doit suivre des règles strictes pour assurer la sécurité et la qualité des ouvrages. Voici quelques points clés à respecter :

Levage et positionnement des panneaux : utiliser des équipements adaptés (grues, potences) pour soulever et positionner les panneaux de manière sécurisée.

: utiliser des équipements adaptés (grues, potences) pour soulever et positionner les panneaux de manière sécurisée. Fixation des panneaux : les panneaux doivent être correctement fixés, en respectant les méthodes spécifiées dans les plans d’exécution.

: les panneaux doivent être correctement fixés, en respectant les méthodes spécifiées dans les plans d’exécution. Contrôle de l’alignement et des niveaux : chaque panneau doit être correctement aligné et nivelé pour garantir la stabilité de la structure.

Tolérances à respecter

Les tolérances à respecter lors de la mise en œuvre des panneaux nervurés sont cruciales pour garantir la qualité des travaux. Voici quelques tolérances typiques :

Tolérance de nivellement : ± 2 cm pour les murs porteurs et les façades.

: ± 2 cm pour les murs porteurs et les façades. Tolérance de dimensions des panneaux : les panneaux doivent respecter une marge de ± 3 mm.

: les panneaux doivent respecter une marge de ± 3 mm. Tolérance de jointure : les joints entre les panneaux doivent être réguliers et sans défauts majeurs, généralement tolérés jusqu’à 5 mm de largeur.

Le respect du DTU 22 est essentiel pour garantir la résistance, la durabilité et les performances thermiques des bâtiments construits avec des grands panneaux nervurés. Ce document définit les bonnes pratiques de conception, de fabrication et de mise en œuvre, afin d’assurer la solidité et la sécurité des ouvrages. En suivant les exigences du DTU 22, les professionnels du bâtiment peuvent réaliser des constructions efficaces, durables et confortables pour les occupants.

Le DTU 22 est consultable auprès de l’AFNOR ou du CSTB.

Par Camille Decambu

Photo à la une : BK