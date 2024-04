Portes et fenêtres : le sur mesure haut de gamme

Des ouvrants sur mesure

Votre maison est dotée d’ouvrants originaux qui contribuent à son charme ? Vous souhaitez donner du caractère à votre maison flambant neuve ? Art & Fenêtres vous aide à choisir votre porte, fenêtre ou encore votre porte-fenêtre sur mesure. Formes, matériaux, couleurs et types d’ouverture, ce fabricant français met la technologie au service de l’esthétique et de l’efficacité. Qu’il s’agisse de remplacer des ouvrants à l’identique, de répondre aux exigences de l’Architecte des Bâtiments de France ou encore, de tout simplement vous faire plaisir, les modèles se déclinent à l’infini. Equipé des moyens de conception et de production les plus modernes et fort de plus de 40 ans d’expérience, Art & Fenêtres fabrique les ouvrants adaptés aux dimensions de vos ouvertures. Que ce soit en bois, aluminium, PVC ou rau-Fibro, l’entreprise française maîtrise et propose tous les matériaux.

Sécurité et isolation

Portes, fenêtres et portes-fenêtres sont des équipements particulièrement techniques. Les ouvrants doivent résister aux intempéries, au temps qui passe et à une utilisation quotidienne et répétée. Leur conception et leur pose doivent, en outre, garantir une sécurité optimale et contribuer à la bonne isolation de la construction. Quel que soit le type d’ouverture, à la française, coulissante, à galandage, basculante ou oscillo-battante, le système de fermeture doit offrir une bonne résistance à l’effraction. Toutes les fenêtres Art & Fenêtres sont équipées d’une poignée à verrouillage intégré Sécustik®. La fermeture peut aussi être renforcée par galet champignon et gâche en acier traité. Une fenêtre peut comporter plusieurs de ces points d’ancrage. Plusieurs options sont proposées pour renforcer la sécurité :

Poignée à clé pour fenêtres

Les renforts acier périmétraux grande résistance à la déformation

Vitrages feuilletés de sécurité pour les fenêtres

Selon l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), des fenêtres anciennes, mal choisies ou même mal posées peuvent représenter jusqu’à 15 % de la déperdition énergétique d’une construction. Les ouvrants Art & Fenêtres sont conçus pour offrir une isolation maximale. Chaque composant est sélectionné pour sa résistance thermique. En outre, toutes les fenêtres Art & Fenêtres sont équipées d’un double vitrage Thermiance® hyper-isolant (quatre fois plus performant qu’un simple vitrage). Des joints élastomères assurent une étanchéité parfaite évitant les transferts d’air entre les milieux intérieur et extérieur.

À retenir : La conception et la pose sont réalisées pour éviter tout pont thermique. De fait, les portes, fenêtres et portes-fenêtres Art & Fenêtres évitent la perte de chaleur en hiver et de fraîcheur en été. La maison ainsi équipée est confortable toute l’année et les économies d’énergie sont substantielles !

Choix et devis

Très large, la gamme Art & Fenêtres offre une solution à toutes les contraintes, toutes les attentes, et tous les goûts. Parce qu’il détermine l’esthétique de la maison, le choix des bons ouvrants s’avère crucial pour votre domicile. Art & Fenêtres met à disposition de ses clients un configurateur numérique permettant de tester les solutions en présentant pour chaque modèle un aperçu plus vrai que nature. Importante, cette phase de simulation débouche sur un choix et la remise d’un devis en ligne sans engagement !

Pose par des artisans qualifiés.

À la construction comme à la rénovation, la pose d’un ouvrant exige une expertise particulière. L’installation défectueuse d’une fenêtre peut, par exemple, générer des courants d’air et anéantir l’efficacité thermique d’un modèle pourtant très performant. Les ajustements se jouent au millimètre ! Parce qu’il n’est pas toujours simple d’identifier un artisan qualifié près de chez soi, Art & Fenêtres dispose de son propre réseau national de spécialistes. L’assurance d’une pose de porte, de fenêtre ou de porte-fenêtre dans les règles de l’art !

Labels et garanties

Art & Fenêtres accompagne les projets de rénovation ou de construction depuis 1981. Ce fabricant possède ses propres usines situées dans le nord et l’ouest de la France. La qualité des matériaux utilisés, l’expertise des concepteurs et la rigueur de ses contrôles lui ont permis d’obtenir les labels les plus exigeants :

Cekal : qualité et étanchéité des doubles vitrages pendant 10 ans.

NF CSTBat : produits certifiés par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.

NF : qualité de fabrication des profilés PVC et Aluminium

ACOTHERM : respect des normes d’isolation thermique et acoustique.

Qualicoat : qualité du laquage de l’aluminium

Qualimarine : qualité de la préparation de surface avant laquage

BBC : respect des exigences des maisons Bâtiment Basse Consommation (BBC) conforme RT 2012.

Qualiparc : Norme européenne pour les menuiseries mixtes.

PEFC : certification de la chaîne de production.

Si le client bénéficie, comme toujours, de la garantie parfait achèvement, Art & Fenêtres est le seul fabricant à garantir à vie toutes ses menuiseries !

