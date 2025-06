MaPrimeRénov’ : Valérie Létard veut des ajustements d'ici la reprise

Alors que la suspension de MaPrimeRénov’ est actée entre début juillet et mi-septembre, la ministre du Logement Valérie Létard a annoncé vouloir des ajustements d’ici la reprise du dispositif, notamment pour éviter les périodes de « surchauffe ».

Pendant la période de suspension de MaPrimeRénov’, la ministre du Logement a estimé sur France Inter qu’il faudra changer les règles applicables lors de la reprise en septembre.

Valérie Létard a par ailleurs précisé que le dispositif serait suspendu « d’ici le 1er juillet » et ce jusqu’à « mi-septembre ».

Un dispositif victime de son succès

La ministre du Logement a expliqué cette décision de suspension par le triplement du nombre de dossiers instruits (estimés à 38 000 depuis le début de l’année, contre 11 000 l’année dernière à la même période), ce qui a entraîné un allongement des délais d'instruction, passés « de 70 à 100 jours ».

Pendant cette « trêve estivale » visant à « refroidir la machine », le ministère espère réguler l’instruction des dossiers, mais aussi mettre en place des outils contre la fraude, notamment grâce à la proposition de loi Cazenave, alors qu’environ 16 000 dossiers frauduleux auraient été détectés depuis le début de l'année.

Mieux rythmer et anticiper pour éviter l’emballement de la machine

Lors de la reprise, la ministre souhaiterait par ailleurs que le dispositif soit « mieux rythmé » pour éviter les périodes de « surchauffe ».

« Nous allons faire en sorte qu’il n’y ait plus de stop and go. Il faut changer les règles du jeu. Il faut regarder, en fonction d’une enveloppe donnée, comment on rythme tout au long de l’année le nombre de dépôts de dossiers », a expliqué Valérie Létard au micro de France Inter.

« On veut reposer sur une mécanique qui soit beaucoup plus prévisible, beaucoup plus partagée, sans rogner sur les moyens et au bénéfice des usagers et des entreprises », a-t-elle ajouté, tout en annonçant des concertations avec l’ensemble des acteurs de la filière, pour la plupart actuellement très inquiets et en colère.

Par Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock