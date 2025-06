Pour marquer ses 70 ans, Algeco, expert de la construction modulaire, a publié une étude réalisée par CSA. Principal chiffre clé : 45 % des Français sondés la considèrent comme une solution d’avenir. Mais s’agit-il d’une structure solide face aux enjeux de construction résidentielle ? Décryptage.

Dans un sondage réalisé par CSA pour Algeco et dévoilé le 4 juin, on relève un premier chiffre : 82 % des Français sondés indiquent connaître le mot « construction modulaire ». Parmi les professionnels du bâtiment interrogés, il sont 95 %.

Source : CSA pour Algeco

Une solution spontanément associée au préfabriqué et au temporaire…

Quand on leur montre des photos de constructions modulaires sans donner d’indice, 26 % reconnaissent un préfabriqué et 14 % un container.

Face à un questionnaire à choix multiples : 57 % répondent préfabriqué et 47 % modulaire. 29 % cochent la case bâtiment temporaire et 22 % la cabane de chantier. Rares sont ceux sont à opter pour le terme « tiny house » (1 %).

4 % considèrent la solution appliquée pour la prison, alors qu'elle est envisagée par le ministère de la Justice pour construire 3 000 places pénitentiaires.

… mais pas au résidentiel

Autant dire que la construction modulaire n’est pas une solution privilégiée pour la construction résidentielle, car 35 % des répondants l’y associent. Par contre, 89 % la trouvent idéale pour les espaces de vie, d’accueil et vestiaire pour le personnel de chantier.

Elle semble adaptée pour leshébergements d’urgence (86 %) et les hébergements saisonniers (82 %). Le modulaire pour les extensions de bâtiments existants convainc 70 % des sondés, pour les espaces de coworking 67 % et les bureaux 66 %.

23 % des sondés ont récemment passé du temps dans une construction modulaire

Notons également que seuls 23 % des interrogés ont passé du temps dans une construction modulaire les 12 derniers mois. Notamment dans celles aménagées en bureaux (25 %), en espaces pour le personnel de chantier (22 %), voire en établissements scolaires (19 %). 37 % ont des retours positifs, louant l’agencement des espaces. Les retours sur l’inconfort varient, tandis que certains déplorent le manque d’isolation.

Les bâtiments modulaires sont vus par ce panel comme des hébergements d’urgence (42 %), des bases vie de chantiers (32 %) voire du bureaux (27 %). Au sein de la majorité qui n’ont pas passé du temps dans un modulaire, ces précédents chiffres sont à respectivement à 20 %, 30 % et 30 %.

L’image temporaire des constructions modulaires se confirme, avec seulement 5 % les associant à du logement, contre 10 % pour les sondés s’y étant récemment rendus.

Toutefois, selon l’étude CSA pour Algeco, 73 % du panel juge que les constructions modulaires ont une durée de vie limitée. 71 % n’ont pas confiance pour un usage à long terme. Elles donnent une impression de précarité pour 68 % des répondants, tandis que 68 % pensent qu’elles limitent l’innovation et la personnalisation architecturale, voire sont laides (62 %).

Modulaire et réemploi, deux termes compatibles ?

82 % des sondés trouvent la construction modulaire pratique afin de mieux gérer les ressources et les matériaux. Ce qui nous amène à un autre point le sondage : le lien entre modulaire et réemploi.

Le bâtiment modulaire est jugé réemployable par 40 % des sondés. Précisons qu’au cours 12 derniers mois, 63 % ont acheté des produits de seconde main, dont à 55 % des vêtements et accessoires, et 27 % du mobilier.

« Grâce à leur recyclage quasi intégral (96 %) en fin de vie et leur conformité à la norme RE2020, ils permettent de réduire l’empreinte carbone des constructions tout en limitant la consommation d’eau et d’énergie », vante la marque. Toutefois, Algeco n’a pas de chiffres précis sur le réemploi de matières issues de la déconstruction.

Notons que 12 % des répondants accordent de l'importance à l'apport des matériaux recyclés. Ils sont notamment intéressé par les économies d’énergies (51 %), une construction adaptée aux changements climatiques (33 %), durables dans le temps (29 %) et solides (20 %).

Une « solution d’avenir » pour 45 % des sondés

Il n’empêche que pour presque un Français sur deux (45 %), le bâtiment modulaire est une solution d’avenir. Le chiffre augmente à 64 % chez ceux ayant passé du temps dans ce type de construction.

74 % des Français l’estime adaptée pour les besoins en construction actuels, voire 85 % pour les sondés en ayant fréquenté sur les 12 derniers mois.

« Les bénéfices reconnus de la construction modulaire sont multiples : rapidité de construction (47 %), faculté à être déplacé (47 %) ou encore adaptabilité en temps réel aux besoins (35 %) », lit-on dans le communiqué de l’étude.

Une majorité des Français interrogés s’accordent à dire que la construction modulaire répond aux cas d’urgence (93 %), à la construction des bâtiments (92 %), et à l’adaptation au fur et à mesure des besoins (88 %). 82 % trouvent que ces structures limitent l’artificialisation des sols, « car simplement déposées sur un terrain », et 67 % qu’elles jouent un rôle face aux enjeux écologiques actuels.

Quid de la construction modulaire à Mayotte ?

Alors que le bâtiment modulaire a été une solution plébiscitée pour reconstruire Mayotte, dévastée par le cyclone Chido, que dit Algeco ? « Mayotte est un département français sur lequel nous avons déjà construit depuis de nombreuses années des écoles », nous confie Vincent Conte, son directeur marketing et développement France.

« Parmi les bâtiments qui ont résisté à l'ouragan, il y a nos écoles. Cela veut dire que la solution construction modulaire Algeco est une solution qui permet de répondre même à des situations extrêmes, même face à des vents de 200 km/heure » abonde-t-il.

« La construction modulaire s’impose ainsi comme une réponse concrète aux grands enjeux du secteur du bâtiment et des politiques publiques : soutenir l’aménagement rapide d’infrastructures pour les collectivités locales, accompagner la reconstruction à Mayotte, ou encore développer des solutions d’hébergement et d’accueil flexibles. Dans un contexte de transition environnementale, il permet aux agents publics d’agir vite, sans sacrifier ni la performance énergétique, ni l’adhésion des usagers », conclut M. Conte.



Par Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock