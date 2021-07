POUR VOTRE SANTÉ, CHANGEZ L’AIR ! Nouvelle fenêtre pilotée K•LINE

La nouvelle fenêtre pilotée K•LINE, dont l’ouverture en soufflet est motorisée grâce à un système de pilotage parfaitement intégré et invisible, permet d’aérer automatiquement sa maison sans avoir à y penser. Elle est également combinable et programmable avec d’autre produits K•LINE pour se protéger des surchauffes estivales grâce au night-cooling, une aération aux heures les plus fraîches de la journée.

Avec sa fenêtre pilotée, autonome, intelligente, accessible et son nouveau programme Airflow, K•LINE fait jouer un nouveau rôle à la fenêtre : prendre soin de la santé en gérant la qualité de l’air de la maison.

Une fenêtre pilotée accessible

Avec sa fenêtre pilotée, dite FPi, K•LINE réinvente le courant d’air intelligent pour un habitat plus sain. Cette innovation répond à un enjeu de taille : proposer une fenêtre pilotée, autonome et intelligente, à un prix accessible au plus grand nombre tout en conservant les performances et le design qui font la renommée des fenêtres K•LINE. L’option fenêtre pilotée est ainsi proposée pour un prix public conseillé de 550 € TTC hors pose.



Plus concrètement, il s’agit d’une fenêtre oscillo-battante 1 vantail dont l’ouverture en soufflet est motorisée grâce à un système de pilotage parfaitement intégré et invisible, développé avec Siegenia. Une ouverture manuelle à la française reste possible, notamment pour faciliter le nettoyage.



Afin de maîtriser le débit de l’aération, 2 positions d’ouverture sont proposées : une ouverture standard à 150 mm et une aération discrète qui entrouvre le soufflet de seulement 10 mm, rendant l’ouverture de la fenêtre presque invisible de l’extérieur. La fenêtre dispose de 3 modes d’ouverture : manuelle, programmable ou automatique.

Le programme Airflow réinvente le courant d’air intelligent

Avec Airflow, K•LINE a souhaité réinventer le courant d’air. Ce programme permet de piloter, de programmer ou de scénariser l’ouverture ou la fermeture des menuiseries connectées de la maison, en présentiel ou à distance.



Le capteur Netatmo (option) associé à l’application K•LINE Smart Home permet également de réaliser un diagnostic en temps réel de la qualité de l’air intérieur via un relevé de 4 mesures (humidité, température, taux de CO2 et bruit), et de déclencher automatiquement, au bon moment, l’ouverture des fenêtres et coulissants pilotés.



La qualité de l’air intérieur est un enjeu de santé publique, accentué lors de la crise du COVID-19. Nous passons plus de 80 % de notre temps dans des bâtiments où l’air intérieur est parfois plus pollué que l'air extérieur alors que 10 à 15 minutes d’aération quotidienne suffisent pour lutter contre ce problème. Avec la fenêtre pilotée, K•LINE s’inscrit parfaitement dans cette démarche d’amélioration de la santé des occupants dans l’habitat et du confort de vie, puisqu’elle permet d’aérer automatiquement, sans avoir besoin d’y penser.



Le programme Airflow permet également de limiter le besoin de climatisation en été, en créant un rafraichissement nocturne. Grâce au capteur de Qualité de l’Air Intérieur Intelligent Netatmo, le programme Airflow déclenche automatiquement l’ouverture de plusieurs menuiseries pilotées (Fenêtres et coulissants pilotés) afin de créer un apport d’air frais extérieur aux heures les plus fraiches de la nuit. Le bâtiment est ainsi refroidi grâce à la circulation naturelle de l’air.



En rassemblant et connectant l’ensemble de ces innovations sous ce programme Airflow, K•LINE fait jouer un nouveau rôle à la fenêtre et place le bien-être et la santé des habitants de la maison au cœur de ses préoccupations.