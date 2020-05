Précurseur des économies d’eau, PRESTO innove pour développer ses gammes de robinetterie sans contact suivant à la lettre les recommandations et protocoles de lavage de mains. Notamment en évitant de longs écoulements d’eau pendant les phases de savonnage ou de séchage des mains. Depuis 40 ans, PRESTO vous permet un vrai lavage de mains sans contact direct avec le robinet.

PRESTO offre la possibilité de déclencher l’écoulement d’eau sans contact avec le robinet. L’eau s’écoule uniquement en présence des mains devant la cellule. Cette cellule intelligente permet au robinet de se fermer automatiquement durant la phase de savonnage. Un simple avancement des mains sous le bec ou devant la cellule infrarouge suffit pour un rinçage efficace. Lors du retirement des mains, le robinet s’arrête tout seul.

De nombreuses gammes de robinets électroniques existent selon vos besoins. Que ce soit pour les lavabos (NOVA, VOLTA, SO’O, NEO SENSOR…),

SO'O

NEO SENSOR NOVA

mais aussi pour les chasses et urinoirs (SENSAO, PRESTO 7000 XL N).

PRESTO 7000 XL N & SENSAO 8000 N

L’aisance d’installation et de maintenance de ces gammes de robinets, restent des atouts complémentaires particulièrement appréciables dans les environnements exigeants des lieux publics. L’installation et la maintenance sont rendues très simples grâce à des technologies intégrées dans le corps (pile et électrovanne) et des accès rapides et directs aux composants (capot accessible depuis la vasque, sans démonter le robinet).



La mise en service est facilitée grâce à la nouvelle cellule intelligente qui entre en mode auto-apprentissage et se nourrit de son environnement (écoulement de l’eau dans la vasque, variation de luminosité, type d’éclairage, réflexion de miroirs ou gilets techniques) afin de s’auto-paramétrer. Le plus est de ne pas avoir besoin de se connecter au robinet pour le paramétrer. L’installateur a juste à brancher la pile et laisse le robinet s’adapter.



Profitez de 40 ans d’expertise PRESTO dans la robinetterie électronique pour combiner efficacité, hygiène et maîtrise des consommations d’eau.



Visionnez notre vidéo "Robinetterie sans contact manuel pour plus d'hygiène" ci-dessous :