PRESTO NOVA® – Allier robustesse et élégance

PRESTO embarque sa technologie emblématique dans une gamme de robinets électroniques prêts à poser pour équiper les bureaux, les centres commerciaux et autres bâtiments tertiaires. Avec une cellule de détection nouvelle génération, les modèles NOVA combinent des atouts remarquables de résistance, d'endurance, de confort d'utilisation et de contrôle de la consommation d'eau.

Aujourd'hui, le mot "robustesse" est rarement associé à un design moderne et élégant. La résistance à l'utilisation intensive est synonyme de taille conséquente, matériaux lourds et peu sexy. Pour contrer ce phénomène, la tendance récente pour les collectivités est de se rapprocher au plus de la finesse qu'on retrouve dans les salles de bains des habitations privées, tout en maintenant la qualité requise sur des produits utilisés à haute fréquence.

PRESTO NOVA®, quand l'élégance des courbes rencontre la robustesse des plus grands

La nouvelle gamme de robinets de lavabos électroniques NOVA® s'intègre dans les environnements exigeant à la fois une fiabilité imparable et une image moderne et esthétique.



Disponible à la fois en robinet simple ou mitigeur, ses 3 finitions mettent en valeur un design subtil entre courbes et lignes angulaires. Pour s'adapter aux différentes installations, le NOVA® est disponible avec une alimentation par pile intégrée ou transformateur. Conscient des problématiques environnementales sur les consommations d'eau, PRESTO propose également une version PRESTOGREEN encore plus économe en eau.

Les + produit :

Électronique intégrée dans le corps du robinet (cellule, électrovanne et pile) pour une installation rapide, et un anti-vandalisme renforcé

Nouvelle cellule paramétrable pour une détection optimale quel que soit la position des mains

Confort d'utilisation amélioré grâce à sa hauteur de goutte et la longueur de saillie.

Économie d'eau par arrêt automatique après un écoulement continu de 30 sec et limiteur de débit intégré au choix à 3 ou 1,9 l/min

Conçu pour résister à des conditions d'usage intensives

Hygiène optimale grâce à sa technologie sans contact

Sécurité renforcée par une butée de température réglable sur 6 positions

Le PRESTO NOVA® est idéal pour les lieux recevant un public recherchant confort d'utilisation dans un cadre design tels que les bureaux, centres commerciaux, aéroports, cafés, hôtels et restaurant ou encore bâtiments administratifs et hôtellerie de plein air.



Découvrez le en vidéo ci-dessous :

Nominé aux Awards de l'Innovation du Mondial du Bâtiment en 2019, le NOVA® se promet à un bel avenir...