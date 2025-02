Spie batignolles présente l’extension du centre de recherche de Saint-Gobain

Le groupe Spie batignolles présente l’extension du centre de recherche monde du géant français Saint-Gobain, sur lequel il a œuvré pendant 36 mois. L’objectif est de faire de ce nouvel espace une formidable vitrine du savoir-faire de l’entreprise française en matière de construction durable et de confort.

Un projet vieux de 36 mois vient d’aboutir en ce début d’année. Le groupe Spie batignolles vient de terminer la réalisation d’une extension du centre de recherche monde du géant français Saint-Gobain.

« C’est une grande fierté pour nos équipes d’être présentes pour célébrer, aux côtés de Saint-Gobain et de Benoit Bazin, son PDG, une opération immobilière exemplaire, véritable démonstrateur des savoir-faire des deux groupes en matière de construction durable, de décarbonation, de qualité d’usage et de confort», explique François Maillard, président de Spie batignolles Immobilier et directeur de la stratégie et du développement du groupe Spie batignolles.

Une extension de 6 000 m²

C’est sur un site du groupe Saint-Gobain à Aubervilliers (93), sur lequel a été construit le bâtiment historique en 1886, qu’un centre de recherche international a été implanté dès 1962. La direction du groupe a confirmé en 2021 sa volonté d’étendre ses activités de recherche sur ce centre de R&D existant pour poursuivre la conception de solutions innovantes adaptées aux défis de la construction durable et de la rénovation.

Pour cette opération, Saint-Gobain a confié un contrat de promotion immobilière (CPI) à Spie batignolles immobilier pour la conception et la réalisation d’un nouvel édifice sur 6 000 m² de surface, relié à l’existant par une passerelle en verre.

La phase de conception architecturale et technique, mêlant les expertises de Spie batignolles immobilier en matière de maîtrise d’ouvrage, celles d’ENIA Architecte et de Spie batignolles Île-de-France sur le volet constructif a permis de préciser et de concrétiser les intentions de Saint-Gobain Research Paris.

Faire de cet espace une vitrine du savoir-faire en termes de construction durable

La nouvelle extension intègre une centaine de solutions de Saint-Gobain pour faire du centre de recherche monde une véritable vitrine de son savoir-faire en termes de construction durable et de confort.

Pour ce faire, les équipes de Spie batignolles ont collaboré avec 16 marques du groupe (Saint-Gobain Glass, Isover, Ecophon, Euroscoustic, Sage Glass…). Pour les équipes, la réussite est passée par un dialogue le plus en amont possible, en rassemblant les expertises.

« C’est particulièrement stimulant pour nos équipes de pouvoir échanger avec des experts qui ont conçu les produits. Ce dialogue autour de la mise en œuvre des solutions développées par Saint-Gobain nous a tous fait progresser », précise François Maillard.

L’attention portée au confort d’usage et au bien-être

Le nouvel espace de 100 mètres sur 25 mètres propose plusieurs espaces de bureaux et de laboratoires R&D entièrement flexibles, une douzaine de salles de réunion, un amphithéâtre de 150 places assises sous une agora vitrée et un restaurant d’entreprise. Cette programmation mixte va permettre d’intensifier et fluidifier les échanges entre les utilisateurs.

L’intégralité de la construction répond aux exigences de la certification HQE Bâtiment Durable, niveau Excellent.

Sur une ancienne friche industrielle, le vert à l’honneur

À l’emplacement d’une ancienne friche de plus de 2 hectares, le projet met en valeur l’ensemble du site dans un parc paysager d’ampleur avec la plantation d’essences végétales adaptées à l’environnement.

Les aménagements ont été opérés autour de tranchées végétalisées, destinées à la récupération des eaux de pluie pour favoriser un arrosage naturel, en évitant l’imperméabilisation des sols avec la création de retenues d’eau.

Le nouveau parc paysager abrite également des stationnements avec une large place aux mobilités douces et décarbonées.

La livraison de cet espace flambant neuf s'est faite en novembre 2024.

Jérémy Leduc

Photo de Une : ©Groupe Saint-Gobain