Si depuis plus de 140 ans Beissier s’impose comme le spécialiste de la préparation des fonds, force est de constater que sa marque Prestonett a conquis, en l’espace de 20 ans, le coeur des professionnels de la finition adeptes de l’application manuelle. Le credo Prestonett ? Une offre synonyme de compatibilité totale avec tous types de revêtements et peintures, reconnue pour sa facilité de mise en oeuvre et garantissant une finition irréprochable pour sublimer le savoir-faire du professionnel.

En concevant, développant et produisant en France des solutions innovantes répondant précisément aux besoins de ses utilisateurs professionnels, Beissier innove encore en lançant Prestonett G Rapide. Cette nouvelle référence d’enduit intérieur en poudre dédié à la rénovation, allie en effet facilité et rapidité d’utilisation et grande polyvalence (garnissant et finition) pour des applications manuelles ou au rouleau.

Avec une épaisseur d’application de 5 mm, il assure un parfait recouvrement d’impression, peinture, revêtements muraux légers sur supports béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, plâtre et dérivés, anciennes goulette et peinture ou encore toile de verre. Notons que Prestonett G Rapide affiche par ailleurs une performance A+ pour ce qui est des émissions polluantes dans l’air intérieur (< 0,5 g/l) le positionnant là-encore en haut du podium.



Et comme toujours chez Beissier, le lancement du nouveau Prestonett G Rapide s’accompagne d’outils de communication : citons ainsi campagnes réseaux sociaux, flyers et affiches en points de vente, maquettes d’échantillon, échantillons produits en sacs de 5 kg.



Mentionnons que cette nouveauté affiche aussi une fonction gain de temps particulièrement appréciable puisque Prestonett G Rapide s’avère redoublable en 2 h 30 et permet, de facto, l’exécution compétitive de travaux. Très fin et applicable frais dans le frais, Prestonett G Rapide conjugue aisance de préparation et excellente glisse. Destiné à tous les travaux intérieurs pour l’égalisation et le lissage des fonds, avec 1 h 30 de temps d’utilisation (à 20° C), Prestonett G Rapide s’imposera de plus par son garnissant élevé et son ponçage facile.

