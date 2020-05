Gage de fiabilité et stabilité, le bleu procure naturellement un sentiment de sécurité. Cette couleur apporte sérénité et favorise la concentration. Ainsi, plongeant dans les eaux apaisantes du bleu, la palette colorée d’Interface va des teintes sombres aux plus douces et aux plus pâles, en passant par toute la diversité des teintes intermédiaires. Des tons riches et intenses qui évoquent la profondeur veloutée de l’océan Pacifique, tandis que les nuances vives et claires de bleu poudré rappellent les vastes ciels azurés et le miracle des formations nuageuses. Les tons de lilas givrés et de myrtilles teintés de lavande marquent également une évolution significative, en s’éloignant des « vrais » bleus qui ont dominé les dernières saisons.