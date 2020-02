Le nouveau pré-équipement garde-corps en verre intégré de ROMA est disponible pour tous les systèmes rénovation, pour les brise-soleil MODULO et pour les volets roulants et brise-soleil du système PURO 2. En intégrant le pré-équipement du garde-corps en verre dans les coulisses, la protection antichute et la protection solaire peuvent être planifiées, mesurées et posées en une seule étape pour des éléments jusqu'à 2700 mm de large. Il est même possible d'intégrer une moustiquaire qui s'arrête au niveau du bord supérieur de la protection antichute. Selon l'avancée de la construction, le verre peut être posé ultérieurement, sans complication, une fois la façade achevée.



ROMA livre aussi la protection des arêtes dans le coloris assorti à l'élément. Par ailleurs, toutes les informations pertinentes sur la qualité du verre requise sont fournies par nos soins à nos partenaires professionnels.