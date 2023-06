CROSILUX® & BALARDO, une nouvelle gamme de profilés pour garde-corps en verre

Une gamme de profilés qui permet au verre et au métal d’évoluer en harmonie aussi bien en intérieur qu’en extérieur du bâtiment. La grande variété d’options permet à CROSO France de répondre à toutes les exigences et à l’esthétique recherchée tout en adaptant le profilé à tous les supports.



→ CROSILUX® 1.0 est un système de profilé en aluminium idéal pour l’habitat et les bureaux. Il répond à des exigences de qualité élevées et se décline en trois finitions : aluminium brut, aluminium anodisé finition “inox brossé“ et aluminium anodisé E6/EV1.

→ CROSILUX® 2.0 est un système ERP, adapté pour une installation dans un environnement d’habitat individuel ou collectif, de bureau et d’espace recevant du public (ERP). Ce profilé est simple à poser puisque la mise en place du verre ne requiert l'intervention d'un professionnel que sur le côté intérieur du garde-corps.



Les systèmes CROSILUX® 1.0 et CROSILUX® 2.0 bénéficient de l’Avis Technique du CSTB enregistré sous le numéro ATec n° 2.1/15 – 1694*V4.



→ BALARDO : une gamme complète et complémentaire

Pour répondre aux demandes de plus en plus diverses, la gamme CROSILUX® de CROSO France s’est enrichie de la gamme BALARDO de son nouveau partenaire GLASSLINE.

La gamme BALARDO est complémentaire d’abord par son système de réglage du verre mais aussi grâce à différents profilés répondant aux normes pour les espaces recevant un public important (stades, salles de spectacle, etc...).

Marquise et balcon français, 2 belles nouveautés

Grâce à ce partenariat avec GLASSLINE, CROSO France propose 2 autres nouveautés :

→ CANOPY : un bijou architectural qui illumine les entrées tout en les protégeant.

La marquise en verre CANOPY est un véritable atout esthétique et fonctionnel pour tout type de bâtiment. Elle offre une solution élégante et moderne pour protéger les entrées, les fenêtres ou les terrasses des intempéries, tout en laissant pénétrer la lumière naturelle.

Grâce à une structure solide et robuste (un profil en aluminium avec vitrage adapté jusqu’à 3 m de large et 1,80 m de profondeur), elle résiste aux rayons UV, à la pluie, à la neige et au vent, et assure durabilité et résistance aux chocs.