ROMA France Sarl - Batiweb

ROMA France Sarl
67210 67210
France
ROMA, société allemande avec plus de 1200 collaborateurs et 5 usines, est la marque leader dans le domaine de la protection solaire. La force de sa marque repose sur une offre complète répartie essentiellement sur trois familles de produits : volets roulants, brise-soleil et stores toiles.
Elle est présente sur le marché français depuis près de 15 ans. Le siège de ROMA France ainsi que son centre de formation – pour tous les clients professionnels répartis sur l’ensemble du territoire national – se trouvent à Obernai, en Alsace. Grâce à cette implantation, ROMA est plus proche de ses clients, elle permet de proposer des services conformes à leurs besoins et de développer une large gamme de produits de haute technicité en phase avec leurs attentes. C’est aussi depuis Obernai qu’est pilotée la logistique, une des forces de ROMA. En effet, grâce à sa logistique intégrée, une livraison rapide et fiable dans le respect des délais de livraison est garantie.
ROMA – qui fêtera ses 40 ans en 2020 – n’est pas devenue le leader dans les volets roulants, les brise-soleil et les stores toiles par hasard. ROMA a toujours un temps d’avance. Son investissement sans compter dans l’amélioration continue de ses produits et ses innovations y est pour beaucoup. La R&D est un facteur clé de croissance et de réussite de ROMA. Mais le travail de ROMA ne s’arrête pas à la fabrication de produits mais continue, une fois le produit livré, par une aide à la vente. Pour une planification sans faille et un conseil avisé, des outils d’aide à la vente pratiques ont été mis en place pour mettre en valeur ses produits et faciliter la vente au client final en lui permettant de faire la différence.
Face au fort développement de ces dernières années, ROMA a démarré en octobre 2018 la construction d’un site de production 100 % français de 8000 m² sur un terrain de 2 ha., dans le prolongement de son actuel bâtiment et showroom. La mise en route de l’ensemble est prévue en septembre 2019 avec la fabrication de produits uniquement destinés au marché français.
Le savoir-faire de Roma:
- Lame de BSO en Z - ROMA ZL 81
- Le RollBloc ROMA
- Le MiLinto ROMA
- volet roulant bloc-baie: le RollBloc
- BSO rénovation QUADRO avec la lame CDL ROMA
- Pré-équipement garde-corps en verre intégré dans les systèmes ROMA
- BSO CDL ROMA - Nouvelles teintes, nouvelles possibilités
- Nouveau caisson compact PURO 2
- Moustiquaire partielle pour des éléments larges
- Éclairage LED intégré dans le zipSCREEN.2
Éclairage LED intégré dans le zipSCREEN.2
Avec le bon éclairage, la terrasse devient vite le lieu idéal pour se sentir bien en plein air, en particulier durant les mois d’été. Le store toile au design...
Moustiquaire partielle pour des éléments larges
Une partie fixe en verre combinée avec une porte, par exemple levante ou coulissante, n’est pas chose rare sur les terrasses et les balcons. Dans la plupart des cas, ces éléments...
Nouveau caisson compact PURO 2
Avec une taille de caisson compacte de 240 x 220 mm, ROMA élargit désormais sa gamme éprouvée dans le domaine des caissons bloc-baie PURO avec trappe de visite intérieure. Ce...
BSO CDL ROMA - Nouvelles teintes, nouvelles possibilités
Une protection contre les regards extérieurs et une quasi occultation des pièces conjuguées aux fonction de protection solaire et de réglage de la luminosité : voilà...
Pré-équipement garde-corps en verre intégré dans les systèmes ROMA
Une architecture moderne ne se résume pas aux formes de construction claires et cubiques, mais aussi aux pièces inondées de lumière, apportée par les grands éléments...
BSO rénovation QUADRO avec la lame CDL ROMA
ROMA présente le nouveau système BSO rénovation QUADRO, reconnaissable aux tailles de caisson de 170, 190 et 190x170. Il offre dorénavant la possibilité, dans ce type...
Le MiLinto ROMA
Le nouveau coffre de volet roulant demi-linteau, le MiLinto de ROMA, est invisible, caché entre l’isolation intérieure et le linteau extérieur et monté en usine sur la...
Lame de BSO en Z - ROMA ZL 81
ROMA élargit sa gamme de lames de brise-soleil avec une lame résolument moderne et attrayante : la nouvelle lame ZL 81. En position fermée, la forme angulaire de cette nouvelle...
Le RollBloc ROMA
Le nouveau volet roulant bloc-baie RollBloc allie esthétisme et nombreuses performances techniques. Que ce soit au niveau thermique/phonique ou au niveau de la perméabilité à...
Nouveau volet roulant bloc-baie: le RollBloc
Le nouveau volet roulant bloc-baie RollBloc de ROMA allie esthétisme et nombreuses performances techniques. Dédié à l’ensemble des menuiseries du marché...