ROMA France Sarl - Batiweb

ROMA, société allemande avec plus de 1200 collaborateurs et 5 usines, est la marque leader dans le domaine de la protection solaire. La force de sa marque repose sur une offre complète répartie essentiellement sur trois familles de produits : volets roulants, brise-soleil et stores toiles.

Elle est présente sur le marché français depuis près de 15 ans. Le siège de ROMA France ainsi que son centre de formation – pour tous les clients professionnels répartis sur l’ensemble du territoire national – se trouvent à Obernai, en Alsace. Grâce à cette implantation, ROMA est plus proche de ses clients, elle permet de proposer des services conformes à leurs besoins et de développer une large gamme de produits de haute technicité en phase avec leurs attentes. C’est aussi depuis Obernai qu’est pilotée la logistique, une des forces de ROMA. En effet, grâce à sa logistique intégrée, une livraison rapide et fiable dans le respect des délais de livraison est garantie.

ROMA – qui fêtera ses 40 ans en 2020 – n’est pas devenue le leader dans les volets roulants, les brise-soleil et les stores toiles par hasard. ROMA a toujours un temps d’avance. Son investissement sans compter dans l’amélioration continue de ses produits et ses innovations y est pour beaucoup. La R&D est un facteur clé de croissance et de réussite de ROMA. Mais le travail de ROMA ne s’arrête pas à la fabrication de produits mais continue, une fois le produit livré, par une aide à la vente. Pour une planification sans faille et un conseil avisé, des outils d’aide à la vente pratiques ont été mis en place pour mettre en valeur ses produits et faciliter la vente au client final en lui permettant de faire la différence.

Face au fort développement de ces dernières années, ROMA a démarré en octobre 2018 la construction d’un site de production 100 % français de 8000 m² sur un terrain de 2 ha., dans le prolongement de son actuel bâtiment et showroom. La mise en route de l’ensemble est prévue en septembre 2019 avec la fabrication de produits uniquement destinés au marché français.



Le savoir-faire de Roma :