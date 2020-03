TERMIROC est une technique économique brevetée de protection du bois et du béton de l'attaque des termites. SANS ODEUR et SANS SOLVANT ni PRODUIT TOXIQUE.

Elle assure également la fonction d'étanchéité de dalles béton ou bois, et de protection du bois (humidité, etc.) D'une mise en oeuvre aisée (à la brosse ou au rouleau), le procédé TERMIROC suit parfaitement tous les contours des supports à protéger sur une épaisseur de 1 à 1.5 mm.

Pose en finition de la membrane de verre TERMIVERRE adhérente à la résine et marouflée.