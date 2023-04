KEMICA COATINGS bénéficie de plus de 30 années d’expérience dans le domaine des Systèmes d’Etanchéité Liquides à haute performance sur support béton ou acier pour tout type de problème d’étanchéité, de revêtement de sol, et d’anticorrosion.



Les résines formulées font l'objet de certifications au niveau national et européen.



KEMICA COATINGS développe aussi de nouveaux produits, de nouvelles applications, de nouvelles techniques d’application de résine et de nouveaux procédés de projection de résine.



Le savoir-faire de KEMICA COATINGS :

SOUPLETHANE 5 : étanchéité liquide biosourcée qualifiée par le CSTB – AT

: qualifiée par le CSTB – AT SOUPLETHANE 5 : revêtement de sol de cuisine sans BISPHENOL A

: revêtement de sol de cuisine SOUPLETHANE 5 ATE : étanchéité certifiée autoprotégée toitures balcons

: étanchéité toitures balcons SOUPLETHANE WP : étanchéité liquide sans BISPHENOL A qualifiée ACS

: étanchéité liquide SOUPLETHANE 5 COR : anticorrosion à forte résistance chimique

: à forte résistance chimique SOUPLETHANE 5 COR FRB – M1 Non inflammable - TENUE AU FEU B-S2-d0

- TENUE AU FEU B-S2-d0 SOUPLETHANE 5 FLOOR : revêtement de sol continu sans joint biosourcé

: continu sans joint biosourcé KETANCHE : une imperméabilisation sur béton continue et circulable

: une sur béton continue et circulable SOUPLETHANE 5 COLLE : étanchéité + colle à carrelage - le TOUT EN UN

: étanchéité + colle à carrelage - SOUPLETHANE UR 5 PUTTY : étanchéité et scellement validés par ORANGE

: étanchéité et scellement TERMIROC : Technique de barrière ANTITERMITES sans solvant non toxique

: Technique de barrière sans solvant non toxique SOUPLETHANE AMIANTE : un recouvrement sans solvant de l'amiante