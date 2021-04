Protègenet Tradition est un système d’appui de fenêtre en aluminium pour façades isolées. En rénovation, il permet de reconstituer l'aspect d'un appui traditionnel maçonné et de conserver l'architecture initiale de la façade. Protège les appuis de fenêtres en évitant les problèmes d'infiltrations et protège les façades contre les coulures et salissures en éloignant les eaux de ruissellement.