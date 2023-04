Comment isoler un mur intérieur sans perdre de place ?

L’isolation thermique joue un rôle important dans le confort d’un logement. En effet, en hiver les parois mal isolées provoquent notamment une sensation de froid, malgré une température intérieure chaude. En été, elles laissent facilement entrer la chaleur, ce qui peut provoquer de l’inconfort chez les habitants. C’est pour cette raison que la RE2020 impose aujourd’hui des critères en matière d’isolation, dès la conception des habitations. Or, on estime que les 2/3 du parc immobilier ont été construits avant 1974, lorsque de telles réglementations n’existaient pas. Une grande partie de ces logements est donc mal isolée et consomme ainsi beaucoup d’énergie. En effet, l’isolation thermique permet de réduire les pertes de chaleur par les diverses parois d’un logement. On estime notamment que les murs sont responsables de 20% à 25% des pertes de chaleur dans un logement mal isolé. L’isolation thermique permet donc également de réduire la facture d’énergie des foyers.

Pourquoi isoler un mur de l’intérieur ?



Lors d’une rénovation, il est possible d’améliorer l’isolation thermique d’un logement de deux façons : l’isolation thermique par l’extérieur (ITE) et l’isolation thermique par l’intérieur (ITI). L’ITE est la solution considérée comme la plus efficace et permet de conserver toute la surface habitable et ainsi de ne pas perdre de place. Toutefois, elle peut s’avérer couteuse et difficile à mettre en œuvre. En effet, pour un logement collectif, ce genre de travaux doit être décider par la copropriété et concernera ainsi tous ses habitants. En maison individuelle, il faut également l’autorisation de la mairie. De plus, cette technique ne s’applique pas à toutes les façades et implique des travaux importants.

En fonction du type de logement et du budget disponible, il est donc recommandé de privilégier l’isolation intérieure. En effet, cette technique plus abordable est simple à mettre en œuvre et offre une large gamme d’isolants. Elle permet également de conserver la façade extérieure. L’isolation intérieure présente néanmoins l’inconvénient de réduire légèrement la surface habitable. Il est donc important de savoir quel isolant et quelle méthode utiliser pour ne pas perdre trop d’espace.

Quelle est la meilleure méthode d’isolation pour ne pas perdre de place ?



Avant d’entamer l’isolation des murs, il peut être une bonne idée de vérifier l’isolation des fenêtres, surtout lorsque le problème de la perte d’espace se pose. Pour améliorer l'isolation thermique d'un logement, il peut en effet être intéressant de changer ses fenêtres pour passer au double vitrage. Il est également important de s’assurer de l’isolation thermique de la toiture. En effet, c’est par cette paroi qu’interviennent la majorité des pertes de chaleur. De plus, une bonne continuité de l’isolation permet d’éviter les ponts thermiques, c’est-à-dire des zones où le froid extérieur est plus rapidement transmis à l’intérieur du logement.

Une fois ces vérifications effectuées, il est possible de passer à l’isolation thermique des mus intérieurs. Certaines méthodes sont plus propices à éviter les pertes d'espace dans le cadre de ce genre de travaux :

La pose de panneaux isolants : cette méthode consiste à isoler les murs intérieurs avec des plaques isolantes à coller directement sur le mur à l’aide de colle ou de chevilles. Les panneaux étant fins tout en conservant leur efficacité thermique, ils permettent de ne pas trop réduire l’espace de la pièce.

Quel est le meilleur isolant pour les murs intérieurs ?



L’isolation des murs par l’intérieur offre l’avantage de pouvoir utiliser une large gamme d’isolants. Il est toutefois important de garder en tête le critère de l’épaisseur afin de ne pas perdre trop de place. Les isolants peuvent être classés en fonction des matériaux qui les composent :

Les isolants synthétiques : souvent vendus sous formes de plaques isolantes ou en mousse pour le polyuréthane, ces isolants offrent de bonnes performances thermiques , tout en conservant une faible épaisseur . Particulièrement efficaces contre le froid, ils se prêtent très bien à l’isolation des murs intérieurs. Toutefois, ils n’apportent aucune amélioration en matière d’isolation phonique,

Les isolants qui limitent la perte d’espace



Pour améliorer l’isolation thermique d’un logement par l’intérieur sans perdre trop de place, il faut un isolant dont la conductivité thermique lambda est faible. A épaisseur égale, plus cette dernière est basse et plus le matériau est isolant. En effet, l’épaisseur est un critère important pour une rénovation de l’isolation par l’intérieur, mais il ne faut pas pour autant négliger la performance.

Ainsi, plusieurs isolants se distinguent par leur efficacité thermique et leur faible épaisseur :

Le polyuréthane : il se présente comme une bonne façon d’isoler un mur intérieur tout en limitant la perte d’espace . En effet, à résistance thermique égale, les panneaux de polyuréthane sont beaucoup moins épais que ceux composés d’autres matériaux,

Il est donc important de faire le choix d’un isolant performant et de faible épaisseur pour isoler des murs intérieurs sans perdre de place. Toutefois, il est également important de vérifier que le produit choisi est compatible avec le type de mur à isoler, mais également avec le logement en question. En effet, certaines méthodes et isolants sont plus adaptés aux constructions neuves et d'autres aux maisons anciennes.

Mur intérieur : quelles sont les aides pour l'isolation thermique ?

MaPrimeRénov’

MaPrimeRénov’est une aide accessible aux ménages qui souhaitent améliorer l'efficacité énergétique de leur logement. Cette prime remplace le CITE (crédit d'impôt pour la transition énergétique).

Le montant dépend du niveau de ressources des ménages. À chaque catégorie de revenus est associée une couleur (Bleu , Jaune , Violet , Rose).

Travaux d'isolation et équipements MaPrimeRénov’ Bleu (revenus très modestes) MaPrimeRénov’ Jaune (revenus modestes) MaPrimeRénov’ Violet (revenus intermédiaires) MaPrimeRénov’ Rose (revenus supérieurs) Isolation des murs par l’extérieur (ITE) (surface de murs limitée à 100 m2) 75 €/m² 60 €/m² 40 €/m² 15 €/m² Isolation des murs par l’intérieur (ITI) 25 €/m² 20 €/m² 15 €/m² 7 €/m² Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles 25 €/m² 20 €/m² 15 €/m² 7 €/m² Isolation des toitures terrasses 75 €/m² 60 €/m² 40 €/m² 15 €/m² Isolation thermique des fenêtres et parois vitrées 100 €/ équipement 80 €/ équipement 40 €/ équipement Non éligible Protections contre les rayonnements solaires (uniquement pour l’Outre-mer) 25 €/m² 20 €/m² 15 €/m² Non éligible

MaPrimeRénov’ Sérénité

MaPrimeRénov' Sérénité est une aide versée par l’Anah (l’Agence Nationale de l’Habitat). Elle est proposée aux ménages à faibles revenus, qui réalisent plusieurs travaux de rénovation énergétique. Pour en bénéficier, les travaux doivent apporter au logement un gain énergétique d’au moins 35 %.

La Prime CEE

Les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) constituent une aide du secteur privé. Ces primes sont financées par les fournisseurs d’énergie qui doivent remplir des obligations de résultat fixées par l’État.

La TVA à 5.5 %

La TVA à taux réduit à 5,5 % s'applique aux travaux de rénovation énergétique, directement sur le devis.

L'éco-PTZ

Il s’agit d’un prêt sans intérêts pour financer les travaux de rénovation énergétique. Le prêt peut aller jusqu’à 50 000 €.

Le chèque énergie

Cette aide nominative s’adresse aux personnes ayant des ressources modestes. Il est possible de s’en servir pour payer des factures d’énergie, mais également pour financer certains travaux dans le cadre de la rénovation énergétique.

Les aides locales

En fonction du lieu d’habitation, de nombreuses collectivités accordent des aides locales permettant de financer des travaux de rénovation énergétique. Les différentes aides proposées sont recensées sur le site de l’Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL).

Marianne Albrieux