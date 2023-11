Protégez les installations basse température grâce au dégazage automatique avec VacuStream, tous les détails dans le replay du webinaire

L’accumulation de boues dans les systèmes à basse température est un processus nuisible au bon fonctionnement de l’installation. La corrosion et la croissance du biofilm, dues à la présence d’oxygène, bouchent petit à petit les circuits et engendrent des surconsommations d’énergie et des travaux d’entretien prématurés. Par le passé, vider et nettoyer régulièrement l’installation était le seul remède. Mais la prevention peut être privilégiée, elle est moins chère et plus durable.

Les séparateurs d’air conventionnels ne fonctionnent pas bien à basse température. Bien que les centrales de dégazage par dépression soient efficaces, elles sont souvent trop grandes et coûteuses pour les petits systèmes et font beaucoup de bruit. Le VacuStream résout ce problème. Dans ce webinaire, nous vous expliquons les détails de cette technologie. Au sommaire de ce webinaire : Rappel de la problématique.

Description du VacuStream et explication de son principe de fonctionnement.

Les caractéristiques techniques.

Son installation.

Les applications. Pour en savoir plus exit_to_app