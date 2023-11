Nouveau Flexvent : découvrez les avantages du nouveau purgeur automatique grâce à l’animation Flamco

Les installateurs et les utilisateurs finaux cherchent de plus en plus à améliorer l'efficacité et la durée de vie des installations de chauffage central et de refroidissement. Pour répondre à l’augmentation de la demande mondiale sur les purgeurs d’air automatiques à flotteur Flexvent : Flamco innove sans cesse et apporte des améliorations technologiques à ses produits.

Tous les purgeurs d'air automatiques à flotteur Flexvent évoluent. Ces améliorations permettent une plus grande facilité d'installation et maximisent les performances. Le bouchon supérieur avec fonction de fermeture est doté d'un dispositif anti-fuite grâce à un bouchon à vis sécurisé. Plus besoin de Teflon ou de filasse grâce au joint d'étanchéité dans le filetage : gagnez du temps sur les chantiers.