Pure & Style Quand les sols vinyles  jouent l’élégance,  tout simplement

Une décoration épurée qui va à l’essentiel, basée sur des coloris naturels et un mix de matériaux, voilà une tendance qui se confirme pour 2021. Au cœur de ce désir d’authenticité, le sol a un rôle majeur à jouer. Il est le premier élément visible dans un habitat et mettra en valeur les parti-pris décoratifs.

Pour BerryAlloc, le sol est même la base de l’élégance. En témoignent ses deux dernières collections de dalles et lames vinyles – Pure et Style – qui intègrent des qualités de design et de technologie en tous points remarquables.



Style et Pure, collections vertueuses pour décors haut-de-gamme



Si Style se distingue par la majesté de ses décors bois avec un décor et un relief bois d’une précision inédite, Pure propose un confort qui surpasse tous les standards pour ce type de sol : silence, douceur, longévité. Made in Belgium, ces collections bénéficient d’une structure composée de matériaux recyclés.

Faciles à vivre, faciles à entretenir, ces sols se posent dans toutes les pièces, chambre, salles de bains, cuisine, couloir… Ils ne craignent ni l’eau ni l’humidité.

Au-delà de leurs atouts spécifiques Style et Pure partagent 2 innovations uniques : DreamClick, l’excellence en termes de système de pose et la technologie RCB, une structure composée de matériaux recylcés.



DreamClick, une installation de rêve



Le système de pose DreamClick qui équipe ces deux collections est unique sur le marché. Son verrouillage à 360° permet un clipsage sur les 4 côtés. Cette petite révolution made in Belgium participe à une pose à la fois simple, pérenne mais aussi très ludique : il est possible de mélanger les formats et les décors entre eux et d’assembler les dalles et lames vinyles dans le sens de son choix. Plus qu’une prouesse technique, il s’agit de la promesse d’un sol composé sur mesure, fabuleusement créatif, avec l’opportunité de démultiplier les motifs et de créer des calepinages audacieux notamment en mêlant les deux collections.

DreamClick offre une pose particulièrement rapide et aisée avec un simple cutter pour découper facilement les lames. Les différents essais sur chantier l’attestent, 30 minutes suffisent pour couvrir 12 m2.



La technologie RCB, une structure durable



Autre atout de choix commun aux deux collections, le panneau RCB (Panneau Composite Rigide) est composé de 80 % de matières minérales et recyclées. Il est 30 % plus léger que les autres produits sur le marché.

Cette formule brevetée, garantit une stabilité du sol lors des changements de température.

Pure, beau et silencieux !

Avec la collection Pure, confort et silence s’installent durablement dans la maison.

Pure est le sol le plus silencieux et le plus confortable de sa catégorie grâce à sa surface souple doublée de mousse. Dalles et lames Pure absorbent le bruit (-20 dB) se distinguant des autres sols LVT en étant phoniquement 50% plus efficace.

Autre qualité de la collection qui mérite d’être soulignée : sa douceur à la marche. Le contact chaleureux des lames et dalles vinyles Pure s’apprécie en toute saison, que ce soit pendant les rudes journées d’hiver ou en plein été. Sa résistance en fait un précieux allié de la vie de tous les jours. Pas de crainte de l’abîmer ou de le rayer, il reste parfait grâce au vernis qui le recouvre et lui confère une durabilité exceptionnelle.

Des dalles XXL



Pure a été travaillée en termes de formats et de décors : une cinquantaine de décors s’affichent sur des lames et dalles de grandes dimensions. Mention spéciale pour les aspects bruts et puissants à l’image des nouvelles dalles XXL dont les effets béton variés sont très réalistes. Les décors visitent également des effets bois, des teintes franches au rendu naturel, des effets minéraux, type terrazzo, aux allures contemporaines. Une palette de motifs et de couleurs toute en délicatesse et qui s’harmonise avec les différentes tendances maison.



Le Mix and Match



Pure se prête à merveille à ces jeux de calepinage où de nouveaux effets bois se mêlent entre eux ou s’associent à des effets minéraux pour des expériences sensorielles nouvelles.

Style, le nouveau romantisme

Inspirée par la nature, la collection Style se compose de 16 lames au design soigné avec un vrai sens du détail. En étudiant de très près différentes essences de bois, le bureau de style BerryAlloc est parvenu à reproduire au plus près les couleurs et nuances naturelles du bois.

Pour réussir cette collection exceptionnelle, BerryAlloc a scanné directement de vraies lames de bois avec une technologie d’avant-garde d’une précision et d’une finesse inédites dans le domaine du sol vinyle. Selon une technologie innovante, les motifs bois sont ensuite réhaussés d’une structure synchrone qui augmente le relief de chaque lame et donne au toucher la sensation d’un bois brossé.



Au final, Style se décline en 4 familles de décors qui portent les marqueurs du luxe avec les avantages du vinyle : Vivid, Elegant, Rustic et Cracked.

Chacune est portée par des tonalités élégantes, épurées et soyeuses mais non dénuées de caractère.

La famille Cracked est incontestablement appelée à devenir la star de la collection. Avec ses 4 coloris raffinés (greige, natural brown, dark brown et ash grey), elle offre un effet de parquet brossé renforcé par des éléments de finitions (nœuds, fissures, veinage, etc) saisissants.