Visite sur le site rémois de Forbo Flooring, qui nous présente sa prochaine collection : Modul’up et Sarlon trafic. Le fabricant réunit ainsi deux expertises phares : les revêtements de sols à fort trafic, mais aussi en pose libre.

Le 3 février 2025, Forbo Flooring lance sa collection Modul’up et Sarlon trafic. Cette dernière rassemble ainsi des revêtements de sol PVC hétérogènes U3 (pour les locaux à usage collectif à trafic normal) et U4 (pour les locaux à usage collectif à trafic important). L’offre est élargie à 98 références, dont 81 disponibles immédiatement et 17 proposées sur commande.

Comme son nom l’indique, la collection allie deux gammes et expertises du fabricant. D’abord Modul’up, connue pour sa pose libre sans colle. Elle inclut la version trafic, avec une isolation sonore de 19 dB. Un autre version, compacte, destinée au recouvrement de supports complexes dont Vinyles Sur Mousse (VSM) ou amiantés, présente une résistance aux charges roulantes. Le Sarlon Trafic, solution en pose collée, allie technologie acoustique et résistance au glissement R10.

Lors d'une visite sur le site de Reims de Forbo Flooring, Cécilia Louis-Aouainia, directrice Marketing France, nous présente l’intérêt de cette collection sur le marché des solutions de sol :

L’objectif : massifier la pose libre, avec style

Si la collection Modul’up et Sarlon trafic est l’opportunité de répandre la pose libre via les solutions Modul’up chez soliers-moquettistes, elle répond également aux attentes de la prescription.

« Le but était pour la première fois d'aller vers quelque chose de développé par et pour le client en termes de besoins de segments. Parce qu'on peut développer une collection avec plein de couleurs, si ça ne correspond pas à l'endroit où on veut prescrire, cela ne sert à rien », souligne Cécilia Louis-Aouainia.

La directrice marketing France de Forbo Flooring ajoute : « On doit pouvoir amener un panel de couleurs variées puisque, quand les architectes vont aller travailler leurs projets doivent pouvoir s'identifier. Et on doit pouvoir eux-mêmes les identifier dans leurs projets, en rentrant dans un bâtiment ».

La palette de la collection Modul’up et Sarlon trafic mêle donc nuances naturelles (imitations chêne, noyer, travertin, béton, etc.), finis terrazzo (grey, warm et multicoloured), textile (anthracite et light grey new nairobi), voire des motifs très vifs et graphiques (motifs floraux, lagon, etc.).

Un nuancier compatible avec d’autres collections de Forbo Flooring : le système de douche complet étanche Sarlibain - avec ses revêtements mural Onyx et de sol Surestep -, Sarlon marche complète - revêtement de sol PVC acoustique en lés et pour escalier -, comme le revêtement de sol PVC hétérogène compact en lé Eternal.

La variété et la complémentarité présentées par Modul’up et Sarlon trafic la rend appropriée pour différents univers bâtiments exposés à de forts trafics (éducation, santé, hôtellerie, commerce, loisirs, parties communes de logements collectifs, etc.).



Virginie Kroun

Photo de Une : V.K