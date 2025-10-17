BerryAlloc NV

BerryAlloc® propose un large éventail de solutions de décoration intérieure pour des projets résidentiels et commerciaux, tels que stratifiés, vinyles, parquets et panneaux muraux.



La gamme étendue de produits BerryAlloc® est assortie d'une garantie à vie, est durable et respecte les exigences techniques et esthétiques actuelles : qualité, variété de finitions, durabilité, longévité et facilité de pose.



Guidés par les tendances et les innovations technologiques les plus récentes, nous nous efforçons d'inspirer nos clients et de faire leur bonheur. Découvrez nos sols vinyle ou stratifiés à l'aspect pierre ou bois naturel pour votre salon, votre chambre, votre hall, votre salle de bain, votre cuisine ou votre bureau. Ou optez pour l'aspect authentique d'un parquet.



Avec BerryAlloc®, vous êtes assuré de trouver une solution de revêtement de sol de toute beauté pour chaque espace.



Nous nous efforçons également de réduire notre impact sur l'environnement et d'évoluer de manière durable tout en étant rentables.



Des relations saines avec les clients sont un élément clé de notre quête de durabilité supérieure pour nos produits et services. C'est pourquoi nous continuons d'investir dans l'amélioration de la qualité de nos produits. Notre équipe de production en Belgique est constituée de personnes compétentes et passionnées qui veillent à ce que votre expérience des revêtements de sol se démarque de la concurrence.



BerryAlloc® fait partie de Beaulieu International Group.



Beaulieu International Group (B.I.G.) est un spécialiste mondial des matières premières chimiques (polymères) et des produits semi-finis (fils, fibres, textiles techniques et plaques alvéolaires). Le groupe est également un leader mondial en matière de revêtements de sol pour le marché résidentiel et commercial (vinyle rouleau, lames vinyle, stratifié, parquet, moquette, feutre aiguilleté, gazon artificiel et tapis) et de tissus d’ameublement.



Basé en Belgique, B.I.G. emploie plus de 4 700 personnes dans 29 usines et 20 centres de vente et de distribution. Le groupe est très présent dans 17 pays à travers l’Eurasie, les Amériques et l’Océanie. En 2020, B.I.G. a réalisé un chiffre d’affaires de 1.8 milliards d’euros et compte aujourd’hui 16 000 clients dans 140 pays. Fidèle à ses origines d’entreprise familiale, B.I.G. met toujours en avant la durabilité, l’innovation et le bien-être de ses employés.



Le savoir-faire de BerryAlloc :

Gamme Stratifié : Pierre. Bois. Dalles vintage. Une multitude d’options... Ne cherchez plus : la collection de stratifiés BerryAlloc® offre des sols de qualité pour tous les goûts.

Gamme sols haute pression : La sensation d'espace se définit par le volume, mais aussi, et surtout, par le matériau qui habille le sol. Les sols haute pression BerryAlloc® allient esthétique et haute technologie.

Gamme parquet : Authentique, design, urbain, bohême … Lâchez-vous ! Osez la beauté du parquet, faites entrer la nature chez vous. Faites de vos actes déco des actes militants. Posez du parquet et posez vos conditions.

Gamme Lames Vinyle : Des salles de bains aux salons, en passant par les cuisines : ces produits sont la combinaison parfaite de design et de performance.

Gamme Panneaux mureaux : À la recherche d'une solution polyvalente, durable et facile pour offrir une nouvelle jeunesse à votre cuisine ou salle de bain ? Les panneaux muraux BerryAlloc® sont la solution idéale pour vous.