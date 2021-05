PURTOP EASY est un système d’étanchéité liquide pour balcons, terrasses et toit-terrasses. Cette membrane prête à l’emploi à base de polyuréthane permet l’étanchéité simple et rapide des balcons, terrasses et toitures-terrasses. La grande élasticité et l’excellente adhérence aux supports en font un système idéal pour les applications sur les structures neuves mais également en rénovation, assurant rapidement une étanchéité parfaite.

Grâce à la gamme complète de primaires disponibles, PURTOP EASY adhère parfaitement à de nombreux types de supports tels que les chapes et le béton, les anciens revêtements carrelés, les anciennes membranes bitumineuses et les supports métalliques.



Extrêmement élastique et durable, la membrane PURTOP EASY est facile à appliquer à la spatule, à la raclette, au rouleau ou par projection aussi bien sur des surfaces horizontales que verticales.



PURTOP EASY possède d’excellentes caractéristiques mécaniques qui restent stables au fil des années, ce qui rend le produit très durable. LES + PRODUIT Membrane hautement élastique et durable (PURTOP EASY SYSTEM ROOF a une durée de vie certifiée de 25 ans selon ETAG 005).

Produit monocomposant prêt à l’emploi et très facile à appliquer.

Lorsque PURTOP EASY est mélangé avec PURTOP ADY, il peut être appliqué en une seule couche de 1,2 mm d’épaisseur et présente de meilleures propriétés mécaniques ainsi que des temps de séchage plus courts.

PURTOP EASY conserve ses propriétés mécaniques à des températures allant jusqu’à -40°C. DONNÉES TECHNIQUES Consistance : liquide épais.

Couleur : blanc, gris, rouge.

Masse volumique (g/cm³) : 1,4.

Extrait sec (%) : 82.

Viscosité Brookfield (mPa·s) : 3.000 (arbre 5 - 50 tr/min).

Température d’application : de +5°C à +35°C.

Température de service : de -40°C à +80°C.

Temps d’attente entre les couches (heures) : 24.

Consommation : 2 kg/m² correspondent à une couche sèche d’env. 1,2 mm d’épaisseur.

Conditionnement : Seaux de 6, 15 et 25 kg.

Stockage : 12 mois dans son emballage d’origine fermé dans un endroit sec et couvert à une température comprise entre +5°C et +35°C. Pour en savoir plus exit_to_app