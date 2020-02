MAPEI FRANCE

MAPEI, leader mondial des colles à carrelage propose une large gamme de produits et de systèmes techniques et innovants :



- Produits pour la pose de carrelage et la pierre naturelle :

préparation des supports, chapes et liants pour chape, enduits de lissage, ragréages, imperméabilisation, primaires d’accrochage, mortiers colles (colles à base ciment), colles en pâte (adhésifs sans ciment), colles époxy (colle réactive), produits de jointoiement, mortiers joints, joints époxy, joints silicone, joints polyuréthane, produits de finition,…



- Produits pour la pose de revêtements souples :

liants et chapes, traitement des supports, primaires, traitement des remontées d’humidité, enduits de lissage de sol, ragréages, colles sol, colles acrylique, colles alcool, colles sèches, colles époxy, systèmes conducteurs, colles murales, colles pour parquet, colles sans solvant, colles acrylique, …



- Produits pour le bâtiment :

ragréage mural, mortiers de réparation, travaux de voirie, mortiers de montage, étanchéité, imperméabilisation, traitement contre l’humidité, protection et décoration des bétons, adhésifs, scellement, calage, traitement des joints, réparation des fissures, renforcement structural par fibres de carbone, traitement des maçonneries humides, adjuvants,…



- Produits pour la pose de parquet :

traitement des fissures, chapes et liants pour chapes, traitement des supports humides, primaires, ragréages, colles vinyliques, colles polymères hybrides, colles polyuréthane (colles PU), colles mastics, produits de finition, …



- Adjuvants pour le béton :

accélérateurs de prise et de durcissement, retardateurs de prise, agents de viscosité, décoffrants et produits de cure, plastifiants et super-plastifiants, hydrofuges de masse, adjuvants d’aide au pompage, agents expansifs,…



- Revêtements de sol à base de résine :

sols industriels, béton ciré, …



- Finitions murales :

protection des façades, hydrofuge de surface, traitement anti-graffiti, décoration à base acrylique, décoration à base de silicates…



- Produits pour les travaux souterrains



- Agents de mouture