MAPEI France
31140 Saint-Alban
France
Depuis 90 ans, nous construisons un présent pensé pour l’avenir.
Groupe familial italien, MAPEI est un acteur majeur dans le domaine des solutions de mise en œuvre et de décoration pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie.
Chez MAPEI, notre force repose sur l’expertise technique de nos équipes et leur capacité à accompagner nos clients au plus près de leurs projets, avec des solutions toujours plus adaptées aux enjeux du terrain.
Le sport et la culture font également partie de l’ADN de MAPEI : passion, esprit d’équipe et performance guident notre développement.
Un industriel engagé
MAPEI place l’innovation durable au cœur de sa stratégie industrielle, en s’engageant à réduire son impact sur l’environnement et la santé, à chaque étape du cycle de vie de ses produits. Cet engagement se traduit par une démarche globale qui intègre la conception de solutions et de services à plus faible impact, la réduction des émissions de CO2 de ses activités de transport ou la mise en place de palettes éco-conçues consignées ainsi que le développement d’emballages plus respectueux de l’environnement.
Le Groupe MAPEI en France
- 420 collaborateurs
- 6 sites de production
- 3 laboratoires de Recherche et Développement
- 6 laboratoires de contrôle qualité
- MAPEI WORLD PARIS, un lieu d’inspiration, d’échange et de formation au cœur de Paris
Les métiers et expertises MAPEI
Des fondations aux finitions, sur tous les types d’ouvrages :
- La pose de carrelage et de pierre naturelle
- La pose de revêtements de sols souples
- Les revêtements de sols sportifs
- Accessoires de pose et de finition (plots, profilés...)
- Les sols à base de ciment ou de résine
- La pose de parquet
- L’isolation acoustique
- L’imperméabilisation et l’étanchéité
- La maçonnerie, GO, TP et génie civil
- La réparation d’ouvrages en béton et pierre
- Le renforcement structurel
- L’adjuvantation des bétons
- La chape fluide
- Les finitions murales
- Les travaux souterrains
- La marine
- La fabrication du ciment
- La façade et l'ITE
Revêtement époxy multicouche antidérapant MAPEFLOOR SYSTEM 32
MAPEFLOOR SYSTEM 32 est un système époxy multicouches permettant la réalisation de revêtements sols industriels présentant des résistances mécaniques et...
Mortier joint ciment ULTRACOLOR PLUS en 40 coloris
Mortier de jointoiement hautes performances, à prise et séchage rapides, anti-efflorescences, pour la réalisation de joints jusqu'à 20 mm. À effet perlant (technologie...
KERAPOXY EASY DESIGN, mortier époxy pour collage et joint en 41 coloris
Mortier époxy bicomposant colle (R2T) et joint (RG), décoratif, antiacide, pour le collage et le jointoiement jusqu'à 15 mm de largeur. Les + produits : Joint décoratif Aspect...
PURTOP EASY, membrane liquide pour étanchéité des balcons, escaliers, gradins et toitures
Membrane liquide pour étanchéité des balcons, auvent, casquette, escaliers, gradins et toiture Les + produits : Conforme aux règles professionnelles APSEL SEL...
KERAFIX HP SPECIAL TERRASSE, mortier colle amélioré pour terrasse
Mortier colle amélioré C2E destiné à la pose de carrelage, de pierre naturelle, de dallage en sol intérieur (locaux P3 au plus) et extérieur Les + produits : Idéal...
Mortier colle C2S polyvalent allégé à haut rendement ULTRALITE MULTIFLEX
Mortier colle allégé amélioré et déformable C2S1 TE / C2S1 EG, à consistance variable (normale ou fluide), destiné à la pose de carrelage en sol...
Mortier de maçonnerie ultra rapide MORTIER EXPRESS
Mortier de maçonnerie ultra rapide. Les + produits : À prise et durcissement très rapides Résistances mécaniques élevées À...
Mortier colle amélioré à consistance variable KERAFLEX
Mortier colle amélioré C2TE / C2EG hautes performances, à consistance variable (normale ou fluide), destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et...
Ragréage de sol P4S fibré à prise rapide ULTRAPLAN MAXI FIBRE
Ragréage de sol P4S fibré à prise rapide et forte épaisseur (de 3 à 30 mm d'épaisseur). Les + produits : Hautes performances : locaux P4/P4S Forte...
Mortier de scellement et calage MAPEFILL F
Mortier de scellement et de calage hautes performances à retrait compensé. Les + produits : Résistances mécaniques exceptionnelles Haute adhérence à...
Les communiqués de la marque
L'actualité de la marque
Les vidéos de la marque
MAPELASTIC AQUADEFENSE EVO : l’étanchéité sous carrelage rapide et certifiée !
MAPEI France présente MAPELASTIC AQUADEFENSE EVO, un système d’étanchéité sous carrelage prêt à l’emploi, qualifié pour assurer l’étanchéité dans tous types de locaux humides privatifs ou collectifs, au...
Notre nouvelle gamme MAPEI de mortiers de réparation PLANITOP
Bâtiment, travaux spéciaux, génie civil… notre gamme PLANITOP répond à tous vos projets, même les plus grands !
Créez votre ambiance avec la nouvelle collection de joints couleurs MAPEI !
Personnalisez vos espaces avec la nouvelle collection de joints couleurs Ultracolor Plus - Kerapoxy Design ! MAPEI vous dévoile ses 51 nuances de joints colorés décoratifs ciment et époxy, parfaitement...