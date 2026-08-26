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MAPEI France - Batiweb

MAPEI France

29 av Léon Jouhaux
31140 Saint-Alban
France
Site web de la marque

Depuis 90 ans, nous construisons un présent pensé pour l’avenir.
 
Groupe familial italien, MAPEI est un acteur majeur dans le domaine des solutions de mise en œuvre et de décoration pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie. 
Chez MAPEI, notre force repose sur l’expertise technique de nos équipes et leur capacité à accompagner nos clients au plus près de leurs projets, avec des solutions toujours plus adaptées aux enjeux du terrain.
Le sport et la culture font également partie de l’ADN de MAPEI : passion, esprit d’équipe et performance guident notre développement. 

Un industriel engagé

MAPEI place l’innovation durable au cœur de sa stratégie industrielle, en s’engageant à réduire son impact sur l’environnement et la santé, à chaque étape du cycle de vie de ses produits. Cet engagement se traduit par une démarche globale qui intègre la conception de solutions et de services à plus faible impact, la réduction des émissions de CO2 de ses activités de transport ou la mise en place de palettes éco-conçues consignées ainsi que le développement d’emballages plus respectueux de l’environnement. 

Le Groupe MAPEI en France

  • 420 collaborateurs
  • 6 sites de production 
  • 3 laboratoires de Recherche et Développement
  • 6 laboratoires de contrôle qualité
  • MAPEI WORLD PARIS, un lieu d’inspiration, d’échange et de formation au cœur de Paris

Les métiers et expertises MAPEI

Des fondations aux finitions, sur tous les types d’ouvrages : 

  • La pose de carrelage et de pierre naturelle
  • La pose de revêtements de sols souples
  • Les revêtements de sols sportifs
  • Accessoires de pose et de finition (plots, profilés...)
  • Les sols à base de ciment ou de résine
  • La pose de parquet
  • L’isolation acoustique
  • L’imperméabilisation et l’étanchéité
  • La maçonnerie, GO, TP et génie civil
  • La réparation d’ouvrages en béton et pierre
  • Le renforcement structurel
  • L’adjuvantation des bétons
  • La chape fluide
  • Les finitions murales
  • Les travaux souterrains
  • La marine
  • La fabrication du ciment
  • La façade et l'ITE

 

 

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