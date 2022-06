Le fabricant de matériaux de construction Mapei lance Le Lab', un laboratoire mobile dédié à la formulation du béton. Le service dispose d’une trentaine d’outils pour proposer cet accompagnement sur-mesure aux industriels.

Sur les usines de préfabrication, les centrales BPE ou les chantiers, le Mapei Lab’ se déploie en juin. Mobile, le laboratoire mis en place par Mapei se rend sur les lieux de fabrication de béton, pour tester sur place les formules réalisées.

Une trentaine d’outils de mesure pour bien formuler le béton

L’idée est d’adapter ces formules aux besoins des clients, optimiser leur adjuvants et leur coût, tout en répondant aux enjeux des bétons bas carbone. Ainsi, les industriels économisent du temps dédié au prélèvement et à l’envoi de leurs matériaux en laboratoire. Par ailleurs, les résultats et conseils des techniciens support béton Mapei sont donnés en temps réel.

D’autant que les techniciens ont à leur disposition une trentaine d’appareils et d’outils de mesure (pH-mètre, densimètre, appareil de vicat, malaxeur à mortier, plaque d’étalement, essai au tamis…) pour un large choix d’essais sur les bétons et matières premières.

De quoi donc compléter les deux laboratoires bétons de Mapei – situés à Montgru-Saint-Hilaire et Toulouse Saint-Alban – et son équipe commerciale et technique dédiée.

Reste cependant à savoir quel gain de temps représente ce service dans les approvisionnements de chantiers, alors que les premiers impacts de la guerre en Ukraine se font sentir sur la production de BPE et de granulats, selon les derniers chiffres de l'Unicem.

Virginie Kroun

Photo de Une : Mapei