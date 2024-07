MAESTRO : les chapistes rejoignent le programme de fidélité MAPEI

MAESTRO, nouveau programme fidélité pour les chapistes

Le programme de fidélité MAESTRO récompense depuis 2018 la fidélité de plusieurs centaines d’artisans, entreprises et applicateurs de produits MAPEI.

En juin 2024, MAPEI ouvre MAESTRO aux clients chapistes, soliers, carreleurs qui utilisent la nouvelle offre de chapes fluides, MapeChape®FLUID et MapeChape®FLUID Plus.

Le principe est très simple : les chapistes cumulent des euros en fonction de leurs achats de MapeChape®FLUID et MapeChape®FLUID Plus chez les producteurs partenaires.

Cette cagnotte peut être utilisée pour tous les avantages exclusifs proposés par MAESTRO : cadeaux, voyages sur mesure, boutique MAPEI, outils de communication, formation ou encore un accompagnement sur les appels d’offres.

Le programme MAESTRO donne également accès à des services premium comme l’assistance juridique ou l’aide dans le recrutement de nouveau collaborateurs, des invitations VIP ou un service technique priority.

MAPEI, acteur sur le marché des mortiers et de l’adjuvantation des bétons

Fort de son expérience dans l'adjuvantation des bétons et de son expertise reconnue dans la fabrication des mortiers, MAPEI est désormais un acteur du marché de la chape fluide. Cette offre vise à soutenir ses clients en centrale BPE, ainsi que ses clients carreleurs ou soliers, souvent applicateurs de chape. Cette nouvelle gamme incarne l’engagement continu de MAPEI en faveur de l'innovation et sa détermination à fournir des solutions optimales à ses clients.

MapeChape®FLUID C16 et C20 : la nouvelle matière grise

MAPEI propose une offre exclusive avec MapeChape®FLUID C16 et C20, certifiées QB46 :

MapeChape ® FLUID C16 : Mortier fluide prêt à l’emploi à base de ciment de classe C16-F3, idéal pour la réalisation de chapes autonivelantes hors planchers chauffants.

MapeChape®FLUID C20 : Mortier fluide prêt à l'emploi à base de ciment de classe C20-F4, parfait pour l'enrobage de planchers chauffants ou réversibles.

Des options sans cure et sans pellicule de surface complètent la gamme avec :

→ MapeChape®FLUID PLUS C16

→ MapeChape®FLUID PLUS C20

Pas de stockage de bidons de cure

Pas de pulvérisation après le coulage

Pas de manipulation de matériel lourd et encombrant

Gain de temps sur le déroulement du chantier

Une surface prête à être recouverte

Découvrez l’interview de Christophe Lavergne, Directeur régional Ouest - BU Adjuvants et Bétons, qui nous présente le programme MAESTRO pour chapistes :

