La nouvelle pompe à chape fluide la plus puissante du marché arrive sur les chantiers avec un moteur conforme à la norme d’émissions Stage V. La nouvelle SP 20 GHF conserve toute la puissance du précédent modèle SP 20 THF et son design moderne, mais se distingue par une nouvelle génération de moteur limitant les émissions de gaz polluants.

Dans un contexte national, où le diesel est controversé, tous les engins et matériels de chantier doivent désormais être conformes à la norme d’émission Stage V. Pour les machines équipées de moteur diesel de plus de 19 kW, cela nécessite obligatoirement l’intégration d’un filtre à particules, la gestion électronique du moteur, et l’introduction de cycles de régénération nécessaires pour décrasser le filtre à particules. Outre l’incidence sur le coût de possession, cela a aussi pour conséquence d’alourdir considérablement le poids total de la machine et de complexifier son utilisation.



Putzmeister ne souhaite pas imposer ces répercussions aux utilisateurs de pompes à chape fluide et pour se faire la motorisation essence a été préférée au diesel. « En effet, en équipant la SP 20 GHF d’un moteur essence Kubota de 33 kW conforme au Stage V, nous conservons une machine très puissante, offrant un débit de pompage élevé, et légère avec un essieu non freiné. » annonce Stéphane Francotte, Chefs de produits chez PL2M.



De plus cela permet de conserver un coût d’acquisition moindre comparé à une machine équivalente avec un moteur diesel Stage V et un entretien plus simple à un coût beaucoup plus avantageux. Aussi, et contrairement à ce que l’on pourrait croire, la consommation de carburant est similaire à celle d’un moteur diesel de même puissance. Qui plus est, à puissance sonore égale, le moteur essence apparaît plus discret et silencieux qu’un moteur diesel, rendant son utilisation particulièrement appréciée par les utilisateurs et en zone urbaine.



Le spécialiste de la chape Alph Imamovic, situé à Arçon au coeur du Haut-Doubs (25) est le 1er artisan à avoir utilisé la nouvelle pompe à chape fluide SP 20 GHF sur un chantier. Aux côtés du distributeur Ludo Matériel et de l’équipe Putzmeister, Alph Imamovic et son équipe ont coulé une chape fluide Sika à base ciment et fibres synthétiques en un temps record. « Débit de pompage important, simple d’utilisation et radio commande de série avec variation de débit et arrêt d’urgence, la prise en main est facile et très agréable. » se réjouit Mr. Imamovic.



Partout en France, de nombreuses commandes ont déjà été reçues annonçant un lancement commercial réussi pour la seule pompe à chape fluide puissante et conforme au Stage V actuellement disponible sur le marché.