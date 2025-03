Dans la continuité de la campagne gouvernementale « Accidents graves et mortels », l’INRS lance sa campagne « Avec les machines, le risque est toujours là ». L’idée : sensibiliser certains métiers, dont du BTP, sur le risques liées aux machines, à travers trois axes.

Environ 55 000 accidents par an - dont une vingtaine mortels - en France sont liées aux machines. Elles auraient causé entre 10 et 15 % des accidents du travail, ayant provoqué un arrêt de travail égal voire supérieur à 4 jours. 6 accidents sur 10 surviennent davantage en phase de maintenance, nettoyage ou réglage de machines qu’en production.

Ce sont les chiffres affichés par l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS). La structure relève différents secteurs impactés, dont le BTP.

« Si les travailleurs peuvent se trouver, bien sûr, exposés au risque mécanique (chocs, coupures, écrasements, sectionnements des membres…), il en existe une multitude d’autres auxquels on ne pense pas d’emblée. Je citerais notamment le risque électrique (électrisation, électrocution)et incendie-explosion, le risque chimique (brûlures, intoxications diverses…), l’ensemble des risques liés aux vibrations, au bruit, aux rayonnements émis… Sans oublier les activités pouvant générer des troubles musculosquelettiques», développe Jean-Christophe Blaise, ingénieur et responsable de laboratoire à l’INRS.

D’où le lancement, dès le 4 mars, d’une campagne de sensibilisation adressée aux professionnels.

Trois axes de prévention : l’évaluation, l’entretien et la formation

Appelée « Avec les machines, le risque est toujours là », la campagne suit celle lancée en 2024 par le ministère chargé du Travail - « Accidents graves et mortels » - et se penche sur les causes diverses de ces accidents.

« Des dispositifs de protection inadaptés à l’intervention, une information et/ou formation insuffisante des opérateurs, des interventions malencontreuses lors du fonctionnement de la machine, des modes opératoires inappropriés et dangereux, un manque d’organisation, voire une utilisation inadéquate de la machine, sont les causes les plus courantes », liste Jean-Christophe Blaise.

Sur le site www.securite-machine.fr, différents outils sont proposés aux employeurs et préventeurs, afin qu’ils opèrent en sécurité. Les ressources comprennent des vidéos pédagogiques, et sont déclinées en trois thèmes complémentaires : « J’évalue la sécurité des machines », « J’entretiens les machines » et « Je forme et j’informe le personnel ».

Des points de vigilance sont soulignés sur les étapes clés de la vie d’une machine, que ce soit son choix, son installation et sa modification.

Le 25 mars prochain, une journée technique INRS « Prévenir les risques liés aux machines : agir tout au long du cycle de vie » sera organisée, à destination des chefs d’entreprise, chargés de prévention et intégrateurs. Pour s’inscrire, remplissez ce formulaire disponible ici.

Virginie Kroun

Photo de Une : INRS