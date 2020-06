Après avoir révolutionné l’enduit de peinture mécanisé, Alltek lance son nouvel enduit de dégrossissage et de ragréage multi-destinations et multi-supports, allégé et applicable airless. Sa finition impeccable et son confort d’utilisation vous garantissent qualité et performance.

Alltek X est le nouvel enduit allégé de la gamme Airless d’Alltek. Véritable allié sur vos chantiers, faites le choix de la qualité et de l’expertise. Sa facilité d’application et sa rapidité d’exécution vous seront garanties grâce à sa formule allégée. Issu du savoir-faire français, Alltek X répond à des critères exigeants. Choisir Alltek X, c’est choisir l’excellence d’un enduit de maçonnerie haute performance, prêt à l’emploi et conforme à la norme EN 15824. Particulièrement résistant à l’eau, il bénéficie également d’une excellente adhérence, d’une grande facilité d’application, et d’un fort pouvoir garnissant.



Alltek X est un enduit gris et polyvalent qui s’applique aussi bien en intérieur qu’en extérieur, manuellement ou mécaniquement (airless ou machine à projeter).



Ses supports d’application sont variés : Béton brut et béton cellulaires

Murs, plafonds et sous faces de balcons

Carreaux de briques, briques monomur

Carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, plâtre

Enduits de type OC3*

Grès cérame et pâte de verre * Pour tout autre type d’enduit à la chaux, faire un essai d’adhérence de 1m² au préalable. Après 24h réaliser un test d’arrachement. Exigez la qualité, choisissez Alltek X !