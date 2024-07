Saint-Astier applique Novaskin sur son « chaux-room » parisien

Le « chaux-room » parisien de Saint-Astier fait désormais office de vitrine pour la nouvelle gamme d’enduits Novaskin. Ces produits ont en effet été mis en œuvre sur la façade de cet espace ouvert il y a un an.

Un an après avoir ouvert un « chaux-room » à Paris, le producteur de chaux Saint-Astier, basé en Dordogne, annonce que la façade de cet espace a été recouverte de son nouvel enduit isolant « Novaskin », dévoilé en mars dernier.



Le chaux-room parisien de Saint-Astier est un espace de 70 m2, situé rue Javel, dans le 15ème arrondissement, et faisant office de lieu d’exposition produits, d’accueil des professionnels du bâtiment parisiens, mais aussi de workshops, de formations et d’évènements rassemblant les équipes françaises et internationales de Saint-Astier.



Les produits Novaskin Thermo Plus et Novaskin Coating mis en œuvre



Pour ce chantier, mené par l’entreprise Trezentorres, et qui a duré trois mois (de février à juin), le sous-enduit Novaskin Thermo Plus et l’enduit de finition Novaskin Coating ont été appliqués sur la façade qui date des années 1930.



« Lancée en mars 2024, cette gamme Novaskin apporte un réel avantage, car elle rend possible une isolation sur des bâtiments anciens, qui jusqu’alors ne pouvaient pas accueillir les systèmes d’ITE traditionnels. Pour des maîtres d’ouvrages comme nous, cette solution nous ouvre de nouveaux marchés et est une réponse adaptée aux supports anciens », commente Anthony Assuncao, PDG de l’entreprise Trezentorres.



Concernant Novaskin Thermo Plus, la « mise en œuvre est réalisée manuellement par passe de 3 à 5 cm, dès raffermissement de la passe précédente jusqu’à une épaisseur finale maximale de 10 cm et arrêté à 15 cm du sol fini », détaille Michael Bordier, technico-commercial Saint-Astier pour l’Ile-de-France.



L’enduit de finition Novaskin Coating, lui, a été choisi dans la teinte beige sable (n°023) pour se fondre avec la partie haute de la façade. Il a été appliqué manuellement sur 8 centimètres, puis taloché à l’éponge.



« Côté application, l’enduit est maniable, souple et onctueux, sa consistance crémeuse facilite nettement sa mise en œuvre, son application nécessite 4 fois moins de matière qu’un mortier traditionnel », témoigne Anthony Assuncao.



Au début des travaux, l’entreprise a dû commencer par la reprise des bandeaux en zinc et des soubassements. Les anciennes façades en bois et les précédents enduits ont été retirés. Pour traiter l’humidité du soubassement, le mortier d’assainissement Sanimur a été posé, avant Novaskin.



Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock